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Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2-3 месяца

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Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

Запаса техники Apple и Samsung в российских магазинах хватит на 2-3 месяца. После того, как компании отказались от поставок в Россию своей продукции из-за санкций, они могут уступить лидерство на рынке смартфонов китайским производителям.

Запасов техники Apple и Samsung в России хватит на 2-3 месяца

В «Ситилинке» запаса техники Apple и Samsung хватит на два-три месяца, сообщил РБК со ссылкой на представителя сети. Такой же прогноз дали в еще одной крупной сети.

При этом в крупных сетях уже наблюдается дефицит iPhone 11 и 12. Эти модели продаются в РФ уже несколько лет, их запасы были небольшими. «Кроме того, после роста цен стоимость этих моделей оказалась более доступной по сравнению с новыми моделями. Сейчас iPhone 12 Pro Max стоит примерно столько же, сколько и iPhone 13 Pro Max полгода назад», — сообщил сотрудник одной из сетей.

По данным МТС, Samsung занимала первое место на российском рынке смартфонов по итогам 2021 года с долей 32,1%. Apple была на третьем месте (15,2%), китайская Xiaomi (вместе с брендом Poco) — на втором месте (29,1%). Участники рынка уверены, что после приостановки поставок в Россию Samsung потеряет позицию лидера, ее потеснят китайские производители.

Однако с поставкой их продукции сейчас тоже есть проблемы, связанные как с логистикой, так и волатильностью курса рубля, отметил источник на рынке. Поставки в Россию китайских смартфонов Xiaomi, Huawei и OPPO сократились как минимум в два раза, сообщила 9 марта 2022 года Financial Times. По оценке Citigroup, экспорт смартфонов Xiaomi в РФ в 2022 году может сократиться на 3 млн. 

Власти планируют решить проблему легализацией параллельного (серого) импорта. Как стало известно 28 марта 2022 года, с такой инициативой выступил Минпромторг. Речь идет об отмене ответственности за ввоз в Россию потребительских товаров без разрешения правообладателя. По данным РБК, правительство в том числе рассматривает возможность разрешить серый импорт конкретных брендов, в том числе Apple.

Фото на обложке: Kardasov Films / Shutterstock

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