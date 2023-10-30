Автор крупного тематического канала присоединился к сервису для авторазборщиков «СТОК ПРО»

К проекту, развивающему b2b-приложения для автоматизации работы авторазборщиков «СТОК ПРО», присоединился новый участник. По данным ЕГРЮЛ, Егор Радионов получил 5% компании.
«СТОК ПРО» в 2021 году запустил серийный предприниматель Артем Потехин, позднее сервис переименовали в Parts.Auto. Приложение автоматизирует работу самозанятых и небольших компаний, которые занимаются разборкой и продажей автомобилей на запчасти. В приложение внедрена технология машинного обучения.
В ноябре 2021 года основатель портала «Банки.ру» и проекта MedAdvisor Филипп Ильин-Адаев инвестировал в «СТОК ПРО». Как рассказывал CEO Артем Потехин, Ильин-Адаев помимо средств принес в проект идею маркетплейса, где разборщики смогут продавать запчасти.
Основатель компании Артем Потехин рассказал RB.RU, Егор Радионов — новый партнер проекта, ему перешли 5% доли Потехина. Сделка не была денежной, Радионов получил долю за будущий медийный вклад с развитие сервиса.
Егор Радионов является автором одного из крупнейших каналов Instagram* по тематике авторазбора egor_razbor. На его аккаунт подписаны более 50 тыс. человек.
По словам Потехина, нового участника решили пригласить, «чтобы усилить команду с точки зрения экспертности и получить продвижение проекта в нужной ЦА».
* Meta и входящие в нее Instagram и Facebook признаны в РФ экстремистскими и террористическими организациями и запрещены.
Фото на обложке: Скриншот c YouTube-канала «Егор Разбор»
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