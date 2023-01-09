Распространитель лотерей «Столото» решил побороться за регистрацию товарного знака

Распространитель лотерей «Столото» намерен оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Scratch lotto скрэтч-лото». Ведомство считает, что слова не обладают различительной способностью: так называют все моментальные лотереи со стираемым защитным слоем. Компания же планирует добиться регистрации бренда, чтобы развивать этот вид розыгрышей.
Федеральная служба отказала в регистрации еще 9 февраля 2022 года. В «Столото» в ответ на отказ заявили, что Роспатент уже регистрировал такой же товарный знак: он принадлежал офшору с Виргинских островов «Смартгеймз Холдингс Лимитед», его срок охраны закончился осенью 2020 года, пишет «Коммерсантъ».
В Роспатенте уверяли, что именно по классам, связанным с лотереями, зарегистрировать обозначение нельзя, так как словами «скрэтч-лото» называют разновидность лотереи.
Юристы считают шансы на регистрацию знака без доработки низкими, так как обозначение «scratch lotto скрэтч-лото» действительно представляет собой просто описание на английском языке с транскрипцией на русский общего механизма взаимодействия с лотерейным билетом, который применяют и другие организаторы лотерей.
По словам специалистов, чтобы повысить шансы на регистрацию обозначения, его можно доработать, например, добавить какой-то фрагмент к словам scratch и lotto.
Фото на обложке: Schlikis /
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