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Распространитель лотерей «Столото» решил побороться за регистрацию товарного знака

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Распространитель лотерей «Столото» намерен оспорить решение Роспатента об отказе в регистрации товарного знака «Scratch lotto скрэтч-лото». Ведомство считает, что слова не обладают различительной способностью: так называют все моментальные лотереи со стираемым защитным слоем. Компания же планирует добиться регистрации бренда, чтобы развивать этот вид розыгрышей.

Распространитель лотерей «Столото» решил побороться за регистрацию товарного знака

Федеральная служба отказала в регистрации еще 9 февраля 2022 года. В «Столото» в ответ на отказ заявили, что Роспатент уже регистрировал такой же товарный знак: он принадлежал офшору с Виргинских островов «Смартгеймз Холдингс Лимитед», его срок охраны закончился осенью 2020 года, пишет «Коммерсантъ».

В Роспатенте уверяли, что именно по классам, связанным с лотереями, зарегистрировать обозначение нельзя, так как словами «скрэтч-лото» называют разновидность лотереи.

Юристы считают шансы на регистрацию знака без доработки низкими, так как обозначение «scratch lotto скрэтч-лото» действительно представляет собой просто описание на английском языке с транскрипцией на русский общего механизма взаимодействия с лотерейным билетом, который применяют и другие организаторы лотерей.

По словам специалистов, чтобы повысить шансы на регистрацию обозначения, его можно доработать, например, добавить какой-то фрагмент к словам scratch и lotto.

Фото на обложке: Schlikis / Shutterstock

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