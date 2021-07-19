В России за год закрылось рекордное количество ИП

Количество закрытых индивидуальных предприятий (ИП) в первом полугодии 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года в России выросло почти в два раза.

За первые полгода закрылось 545,8 тысяч индивидуальных предприятий, что почти в два раза больше по сравнению с первым полугодием коронавирусного 2020 года. «Смертность» российских ИП достигла восьмилетнего максимума: чаще бизнесы закрывались лишь в январе - июне 2013 года, сообщил ТАСС со ссылкой на службу международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Количество закрытий индивидуальных предприятий за полугодие возросло год к году абсолютно во всех регионах. Однако нашлись регионы, в которых предпринимательская инициатива показала бурный рост. Наилучшую динамику регистрации новых ИП показали Карачаево-Черкесия, Тыва и Калмыкия, Северная Осетия.

Большая часть закрытых индивидуальных предприятий ликвидировались по собственной инициативе. Еще одна значительная часть была исключена из реестра индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа. Это правило применяется с 1 сентября прошлого года, если предприниматель за 15 месяцев не прислал отчетность, просрочил действие патента или остался должен бюджету.

Третья причина ликвидации ИП - физическая смерть владельца бизнеса. За первое полугодие этого года ушли из жизни 6,7 тысяч индивидуальных предпринимателей.

Другие причины ликвидации ИП составляют незначительные доли: по причине банкротства были закрыты 842 бизнеса, 310 закрытий ИП, приходится на покинувших Россию иностранцев, в принудительном порядке по решению суда было ликвидировано лишь восемь ИП.

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Фото: Halfpoint / Shutterstock