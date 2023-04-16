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Число компаний в сферах страхования и азартных игр сократилось на треть

Новости
Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

Сервис «Контур.Фокус» проанализировал сокращение числа компаний по различным отраслям бизнеса и пришел к выводу, что наибольший спад наблюдается в страховании и в деятельности по организации и проведению азартных игр, лотерей и пари. В этих двух сферах с 2021 по 2023 год закрылось свыше 30% фирм.

Число компаний в сферах страхования и азартных игр сократилось на треть

Из материалов исследования, с которым ознакомились аналитики ТАСС, следует также, что существенно пострадал издательский бизнес и домашние хозяйства с наемными работниками.

Эксперты приводят следующие цифры:

  • В области страхования число организаций сократилось на 34,09%,
  • В области организации и проведения азартных игр, лотерей и пари — на
  • 31,18%,
  • В области ведения домашнего хозяйства с привлечением наемных работников — на 14,87%,
  • В издательской деятельности — на 14,06%.

Причинами резкого спада аналитики считают:

  • В области страхования — ужесточением регулирования отрасли (в частности, повышением требований к уставному капиталу при классическом страховании до 240 млн рублей, для страхования жизни — до 380 млн рублей),
  • В области организации и проведения азартных игр, лотерей и пари — тенденция по уходу игровой индустрии в онлайн и жесткая зарегулированность отрасли в целом,
  • В издательской деятельности — влияние интернет-технологий и уход рекламодателей.

По региональному признаку наибольшее падение числа бизнесов наблюдается Байконуре (сокращение на 10,67%), в Ненецком автономныом округе (–9,43%), Республике Коми (–8,51%), Белгородской (–6,5%) и Сахалинской (–6,39%) областях.

Фото на обложке: Unsplash

 

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