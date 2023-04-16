Сервис «Контур.Фокус» проанализировал сокращение числа компаний по различным отраслям бизнеса и пришел к выводу, что наибольший спад наблюдается в страховании и в деятельности по организации и проведению азартных игр, лотерей и пари. В этих двух сферах с 2021 по 2023 год закрылось свыше 30% фирм.

Число компаний в сферах страхования и азартных игр сократилось на треть