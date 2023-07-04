Почти треть россиян не видят смысла в возмещении по страховке банковских карт — исследование

C 1 октября 2023 года ЦБ установит минимальный лимит возмещения ущерба по страховкам для карт. Он составит 100 тыс. рублей. Если с карты похитят меньше, страховщик будет обязан возместить клиенту полностью всю сумму.
Финансовый маркетплейс «Выберу.ру» изучили, как владельцы карт относятся к этой инициативе. С результатами опроса ознакомился RB.RU.
32% респондентов считают, что нововведение не решит проблемы утери средств, так как не предполагает возврата ущерба жертвам социальной инженерии.
Еще 43% уверены, что страховые компании найдут возможность занизить сумму компенсации.
13% клиентов убеждены, что появление минимального лимита негативно скажется на стоимости страховок для карт. И только 12% респондентов предполагают, что инициатива принесет положительный результат и позволит более полно возместить ущерб.
Исполнительный директор Выберу.ру» Ярослав Баджурак отмечает, что сама по себе идея ввести минимальный лимит возмещения ущерба по полисам правильная. Однако проблема не только в самой сумме возврата, но и в том, что полисы зачастую не включают многие случаи, ради которых клиенты приобретают страховки.
Эксперт считает, что если такие случаи будут прописаны в законе, то ситуация изменится к лучшему, а продукт станет более востребован, банки начнут конкурировать между собой, предлагая большие суммы покрытия.
В опросе «Выберу.ру» участвовали 3 тыс. клиентов российских банков.
Фото на обложке: mrmohock /
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