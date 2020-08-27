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В Москве пройдет встреча по стратегическим инвестициям в EdTech-проекты

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

9 сентября Bell.Club организует встречу, на которой эксперты обсудят вопросы стратегического инвестирования в сфере образовательных технологий. Участники также смогут посмотреть онлайн-трансляцию.

В Москве пройдет встреча по стратегическим инвестициям в EdTech-проекты

Спикеры расскажут:

  • какие технологические компании в сфере образования ищут стратегические инвесторы;
  • как попасть в пайплайн;
  • хотят ли корпорации слияния с EdTech-стартапом или им нужны только внутренние проекты;
  • усилят ли свои позиции банки, интернет- и телеком-компании, которые используют образование для повышения прибыли и привлечения клиентов. 

В обсуждении будут участвовать эксперты по инвестициям, технологиям и образованию:

  • Михаил Кожевников, президент группы компаний «Просвещение»;
  • Андрей Митюков, управляющий партнер TalentTech;
  • Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.ru Group.

А качестве модератора выступит Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор EdTech-акселератора Ed2.

Встреча пройдет в Москве, в коворкинге Cabinet Lounge по адресу Малый Черкасский пер., 2. Также можно приобрести доступ к онлайн-трансляции. Узнать подробности и купить билеты можно на странице мероприятия.

Фото на обложке: Mitsu0 / Shutterstock

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