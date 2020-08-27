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В Москве пройдет встреча по стратегическим инвестициям в EdTech-проекты
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Евгения Хрисанфова
9 сентября Bell.Club организует встречу, на которой эксперты обсудят вопросы стратегического инвестирования в сфере образовательных технологий. Участники также смогут посмотреть онлайн-трансляцию.
В Москве пройдет встреча по стратегическим инвестициям в EdTech-проектыЕвгения Хрисанфова
Спикеры расскажут:
- какие технологические компании в сфере образования ищут стратегические инвесторы;
- как попасть в пайплайн;
- хотят ли корпорации слияния с EdTech-стартапом или им нужны только внутренние проекты;
- усилят ли свои позиции банки, интернет- и телеком-компании, которые используют образование для повышения прибыли и привлечения клиентов.
В обсуждении будут участвовать эксперты по инвестициям, технологиям и образованию:
- Михаил Кожевников, президент группы компаний «Просвещение»;
- Андрей Митюков, управляющий партнер TalentTech;
- Алексей Милевский, инвестиционный директор Mail.ru Group.
А качестве модератора выступит Наталья Царевская-Дякина, генеральный директор EdTech-акселератора Ed2.
Встреча пройдет в Москве, в коворкинге Cabinet Lounge по адресу Малый Черкасский пер., 2. Также можно приобрести доступ к онлайн-трансляции. Узнать подробности и купить билеты можно на странице мероприятия.
Фото на обложке: Mitsu0 / Shutterstock
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