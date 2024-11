Армянская компания «Яндекса» получила права на бренд онлайн-платформы игр Playhop в России

По данным базы Ipowner, Direct Cursus Technology владеет торговыми марками Yango, YtSaurus, Ydb, Yango Market, Yango Dali, выполненными в стиле «Яндекс». Компании принадлежит онлайн-платформа Playhop. Прямого подтверждения аффилированности нет.

В январе 2022 года в ОАЭ была зарегистрирована Direct Cursus Computer Systems Trading, которая числилась издателем ряда мобильных приложений «Яндекса», сообщал «Коммерсантъ». В издании связывали регистрацию с намерением развивать международный бизнес, в том числе в арабских странах.

В январе 2024 года Direct Cursus Technology получила бренд Playhop от швейцарской «Интертех Сервисез АГ». По данным базы Opencorporates, эта структура зарегистрирована в Швейцарии и принадлежала Yandex N.V.. После разделения «Яндекса» его международная часть Yandex N.V. продолжила работать за рубежом, переименовавшись в Nebius. В списке аффилированных лиц МКПАО «Яндекс» данная компания, как и Direct Cursus Technology, не упоминаются.

ООО «Я.Е.Хаб Армения» зарегистрировано по адресу офиса Yandex Armenia в Ереване на Московяна, 35, где работают IT-специалисты, разрабатывающие решения для Армении и рынков других стран, сообщал портал Economy of Armenia. В материалах «Яндекса» структура указана как аффилированая с ним по состоянию на конец июня 2024 года. В апреле 2023 года министр экономики Армении Ваан Керобян сообщил, что «Яндекс» планирует открыть в республике Yandex.hub.

Под брендом Playhop работает платформа бесплатных онлайн-игр с умной моделью рекомендаций, где опубликованы 20 тыс. игр от 3 тыс. разработчиков. На сайте платформы указано, что расчетное среднемесячное количество активных пользователей Playhop (active recipients of the service in the EU — прим. ред.) в ЕС по итогам 6-месячного периода, заканчивающегося 1 ноября 2024 года, составляет 4,67 млн. Платформа подчиняется требованиям Закона о цифровых услугах в ЕС (DSA).

У «Яндекса» есть похожая платформа «Яндекс Игры», где представлено более 35 тыс. игр, играют более 30 млн человек со всего мира, а 4 тыс. разработчиков публикуют свои игры, но на ее сайте не упоминаний о DSA.

Playhop был зарегистрирован в России в июне 2022 года, а сам бренд является международным и охраняется в США, Канаде и в международной базе WIPO, следует из данных Ipowner.

В «Яндексе» от комментариев отказались.

Мнение юриста

Как рассказал RB.RU юрист, основатель юридического бутика ContractCreation by Kostromin Евгений Костромин, важно понимать, вся цепочка распоряжения исключительным правом на товарный знак Playhop посредством отчуждения указанного права касается территории России. Это означает, права на этот знак действуют только в пределах России вне зависимости от страны регистрации текущего правообладателя.

«Этот нюанс позволяет рассуждать о причинах подобных действий. Причин для отчуждения может быть множество. От стандартных (владелец потерял интерес в развитии бренда, прекратил его развитие и так далее) до сугубо практичных. Например, если правообладатель понимает, что не будет использовать в России бренд Playhop на протяжении более трех лет с даты публикации сведений о его регистрации (в данном случае — 01.06.2022, бренд очень молод)», — рассказал Костромин.

По словам юриста, такая ситуация — риск досрочного прекращения действия товарного знака по инициативе любого заинтересованного лица, поэтому и передача бренда лицу, которое будет использовать его, вполне логична. Тем более, если речь идет о дочерней компании, ответственной за направление бизнеса, развитие которого планируется под этим брендом.

«Также нужно не забывать про то, что в России сейчас введен специальный порядок для продажи товарных знаков, правообладатели которых — из перечня недружественных стран (указ президента России от 20.05.2024 № 430 — прим. юриста). Это еще один случай, когда потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций на сделку. А деньги по ней перечисляются на спецсчет О. Но эти правила не касаются сделок, совершенных между двумя иностранными лицами», — заметил юрист.

Костромин считает, что если бренд будет активно выходить на зарубежные рынки или планируется к продаже иностранному лицу, то его продажа дочерней компании, зарегистрированной за пределами России, также логична, ведь сделку не потребуется согласовывать.

«Поэтому я бы не связывал предпринятые шаги со страной регистрации текущего правообладателя. Это скорее пример грамотного управления интеллектуальной собственностью в группе компаний, а конечная цель — защита и сохранение бренда», — заключил эксперт.