Студенты ДВФУ будут участвовать в создании человекоподобных роботов компании «Промобот»

Дальневосточный федеральный университет и компания «Промобот» подписали соглашение о сотрудничестве. Теперь во время стажировок студенты примут участие в создании Robo-C — роботов-двойников, похожих на реальных людей.

В марте 2021 года компания открыла лабораторию и офис во Владивостоке. Теперь здесь сосредоточена разработка 3D-моделей внешности Robo-C и материалов для создания лица.

Студенты ДВФУ будут работать над искусственными кожей, глазами и волосами, а также внешним обликом роботов. Практика пройдет в центре 3D-моделирования или лаборатории «Промобот».

Также в рамках соглашения ученые университета будут тестировать свои разработки на производстве, а инженеры компании выступят в качестве преподавателей. В планах ДВФУ и «Промобота» — создать курс по разработке внешности роботов.

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