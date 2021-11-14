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В России появился космический корабль для суборбитального туризма

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Ахмед Садулаев
Ахмед Садулаев

Редактор новостей

Ахмед Садулаев

Предприятие «Энергия», входящее в «Роскосмос», зарегистрировало патент на космический корабль многократного применения для суборбитальных полетов туристов и высотных прыжков с парашюта.

В России появился космический корабль для суборбитального туризма

Об этом сообщает «ТАСС» со ссылкой на патент на изобретение в Федеральном институте промышленной собственности.

Согласно документу, корабль под действием маршевого двигателя вертикально поднимается до 40-50 км, а затем осуществляет баллистический полет до высоты 100 км. На высоте, близкой к максимальной, корабль выпускает щитки, после чего начинаются торможение и спуск. 

При этом на протяжении всего полета экипаж будет находиться в скафандрах вне герметичной капсулы, чтобы его челны могли «физически почувствовать особенности космического пространства».

На заключительном этапе маршевый двигатель вновь включается, а максимальная скорость корабля при снижении за счет конструкции не будет превышать 1 км/с. То есть тепловые нагрузки на экипаж «будут незначительными». Перед приземлением, согласно разработчикам, скорость устройства снижается «до почти нулевой».

За счет скорости корабль не сумеет выйти на орбиту Земли, но участники полета смогут находиться в невесомости около трех минут. За это время, по задумке конструкторов, туристы смогут парить не только над креслом, но и за пределами корабля за счет крепления с помощью фала при наличии должной подготовки.

В документе также отмечается, что изобретение позволит осуществлять прыжки с парашютом с высоты практически до 100 км.

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«Спортсмен в скафандре с парашютом может покинуть корабль в любой точке траектории после окончания работы маршевого двигателя. Он может воспользоваться катапультным креслом или просто оттолкнуться от корабля ногами», — говорится в патенте.

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Фото: Unsplash

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