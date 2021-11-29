Правительство выделит 8,1 млрд рублей субсидий на строительство зарядных станций для электромобилей

Правительство направит на субсидирование строительства зарядных станций для элеткромобилей 8,1 млрд рублей. В рамках программы планируется установить 2,9 тыс. станций. Господдержку получат только быстрые станции мощностью от 150 кВт с четырьмя выходами для стандартов CCS и CHAdeMO. Некоторые участники рынка посчитали такие требования невыполнимыми.

Минэнерго разработало правила получения субсидий из бюджета на установку зарядных станций для электромобилей до 2024 года, сообщил «Коммерсантъ». Документ предполагает софинансирование из бюджета установки только станций быстрой зарядки российского производства минимальной пиковой мощностью 150 кВт.

Такая мощность может обеспечить быструю зарядку легковых и легких коммерческих машин, но для грузовых недостаточна. Станция должна иметь минимум два коннектора стандарта CHAdeMO и еще два — CCS, а также дополнительную функцию медленной зарядки. CHAdeMO наиболее распространен в азиатских элеткромобилях, а CCS популярен у европейских производителей.

Максимальная субсидия составит 60% от стоимости станции, но не более 1,86 млн рублей. Также оператор может компенсировать 30% (но не более 900 тыс. рублей) на техприсоединение станции к электросетям. Общий бюджет программы до 2024 года составляет 8,1 млрд рублей. По подсчетам Минэнерго, на эти средства может быть построено 2,9 тыс. станций.

Софинансирование создания станций будет идти только на пилотных территориях, куда входят трасса М-4 «Дон» и 19 регионов, включая Крым, Сахалинскую, Ленинградскую и Московскую области. Станции также планируется ставить вдоль трассы М-11 Москва—Казань, в Москве и Санкт-Петербурге.

В Минпромторге пояснили, что пилотные территории отбирало Минэкономразвития «с учетом необходимости охвата ключевых транзитных направлений, а также готовности регионов». Сейчас проект находится на рассмотрении в правительстве.

Однако некоторые участники рынка называют требования к станциям как минимум спорными либо даже невыполнимыми. Как утверждает сооснователь «Айти Чардж» Дмитрий Матвиевский, в РФ на данный момент отсутствуют подобные станции, а производители не имеют подобного опыта производства. «Даже в мире никто не строит станции с такими параметрами»,— заявил Матвиевский.

По его словам, быстрые станции за рубежом, как правило, используются на трассах и имеют только один или два коннектора заряда по постоянному току. От протокола CHAdeMO в мире отказываются, так как больше не выпускаются машины с такими разъемами, указал Матвиевский. Для города подходят медленные зарядки, в производстве которых у РФ есть опыт, но, согласно документу, их операторам субсидии не положены.

Кроме того, для установки такой станции потребуется подвести сетевую мощность не менее 160 кВт, но в большинстве регионов сети не готовы к подобному многократному увеличению нагрузки, сообщили в КРЭТ (входит в «Ростех»). По прогнозу концерна, стоимость присоединения к сетям в таком случае возрастет от 40-200 тыс. до 5-7 млн рублей. КРЭТ уже направил в правительство предложение в 2022 году снизить планку по мощности станций до 100 кВт.

В Минэнерго готовы обсуждать технические требования к электрозаправкам и условия подключения. Там отметили, что мощность 150 кВт определена в утвержденной концепции развития электротранспорта, а указанные коннекторы являются стандартами для европейских и азиатских электроавтомобилей.

Как пояснили в Минэнерго, европейские и азиатские коннекторы предусмотрены, чтобы заряжать от одной станции сразу два автомобиля. Один медленный разъем предусмотрен только на автотрассах, на случай когда электромобиль дотягивает до станции на разряженном аккумуляторе, который, по мнению ряда специалистов, нельзя сразу подключать к быстрой зарядке. Расчетная стоимость быстрой зарядки была определена министерством в размере 3,1 млн рублей, стоимость техприсоединения — 3 млн рублей.

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