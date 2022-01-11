Российский стартап Success Rockets построит орбитальную ракету для Южной Кореи

Success Rockets и Sewon E&C подписали в Москве меморандум о создании в Южной Корее первой частной российско-корейской космической компании, сообщил «Интерфакс». Создаваемая компания станет «дочкой» Success Rockets.

Основная задача компании станет разработка и организация производства трехступенчатой коммерческой ракеты Stalker, способной выводить до 300 кг полезной нагрузки на орбиту.

Для Success Rockets это сотрудничество станет возможностью разработать следующее поколение двигателей и ракет, чтобы попробовать уже в 2022 году выйти на высоту запуска 100 км, сообщил гендиректор компании Олег Мансуров.

«Кроме этого, сотрудничество с Sewon E&C позволяет нам зайти на финансовый рынок республики Южная Корея, в которой очень развит венчурный бизнес, ведется активное финансирование перспективных космических стартапов и есть большое количество наших потенциальных клиентов», — отметил он.

В сентябре 2021 года Мансуров рассказал о планах создать ракету космического назначения, которая может выводить полезную нагрузку на орбиту, к 2024 году. До конца года Success Rockets планировала запустить ракету на высоту до 20 км. В декабре 2021 года стартап провел первый суборбитальный пуск ракеты NEBO 25 в Астраханской области. Ракета пролетела расстояние более 18 км, достигнув высоты 7 км.

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