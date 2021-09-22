«Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит». Обзор космического стартапа Success Rockets

Олег Мансуров, основатель космического стартапа Success Rockets, изучал космические технологии и предпринимательство в одном из первых наборов открытого университета Сколково. Пять лет он занимался научно-исследовательской деятельностью, прошел стажировки в США, Швейцарии и Германии.

В 2016 году Олег отошел от темы космоса, чтобы принять участие в запуске программы развития предпринимательства среди молодежи «Преактум» (реализована на базе «Рыбаков Фонда»). Позже из нее выросло агентство по организации хакатонов «Актум».

В 2018 году «Актум» привлек 200 миллионов рублей инвестиций от «Лаборатории институционального проектного инжиниринга». Команда планировала направить средства на создание цифровой платформы для проведения хакатонов.

По словам Олега, начатая тогда работа переросла в пять разных самостоятельных проектов:

«Актум» — агентство по подбору ИТ-специалистов и проведению технологических соревнований;

«Цифровой прорыв» — всероссийский конкурс среди ИТ-специалистов;

BusinessChain — цифровая платформа, которая связывает компании и инвесторов;

MakeEvents — платформа для создания и проведения мероприятий;

Beehive — онлайн-сервис для развития карьеры и бизнеса.

По данным ЕГРЮЛ, Олег продолжает оставаться главным акционером в «Актуме». В 2020 году выручка компании составила 9,1 млн рублей, прибыль — 111 тыс. рублей. Страницы в соцсетях проектов BusinessChain и MakeEvents в 2021 году не обновлялись.

Команда Success Rockets

Запуск проекта: предпосылки и инвестиции

— В какой момент и почему вы вернулись к теме космоса?

— Я работал с темой цифровой трансформации и увидел, что спрос на данные, получаемые с помощью космической инфраструктуры, постоянно растет.

Кроме того, стало понятно, что государство в лице правительства и Роскосмоса готово делегировать ряд направлений частным компаниям и инвесторам. В первую очередь речь идет о сверхлегких ракетах, малых космических аппаратах и рынке анализа данных.

Тогда я собрал команду, которая фокусируется на этих направлениях, чтобы оценить рынок и перспективы.

— Кто в нее вошел?

— Я привлек людей, с которыми мы развивали предыдущие проекты. К нам также присоединились некоторые из моих однокурсников, разбирающихся в теме космоса.

Где-то год мы анализировали рынок, тренды, смотрели, куда идут инвестиции, какие технологии востребованы в России, на Западе и в Азии. В процессе — нащупывали нашу бизнес-модель и стратегию.

— На какие средства вы содержали команду?

— Я тратил на это собственные деньги. «Актум» до сих пор продолжает приносить мне доход, плюс у меня были сбережения с предыдущих проектов, так что я мог позволить себе инвестировать в собственную компанию.

Пока все вкладывались в фондовый рынок, я вложил в бизнес, о котором мечтал со студенческих лет.

— О какой сумме идет речь?

— До привлечения инвестиций я вложил в компанию порядка 3-4 миллионов рублей из своего кармана. И сегодня, несмотря на наличие внешних инвесторов, продолжаю вкладывать свои деньги.

— С чего вы начали поиск инвесторов?

— Первым инвестором стал Антон Немкин, с которым мы познакомились в рамках проекта «Цифровой прорыв». У нас сошлись ценности, взгляды на жизнь, и мы подружились.

Всем известно правило трех F для стартапов: первыми инвесторами становятся friends, family, fools. В моем случае всеми бизнес-ангелами были friends, то есть друзья или партнеры по предыдущим проектам.

Ни в каких акселерационных программах я не участвовал, заявки в фонды не подавал. Просто приходил к конкретным людям, которые были мне хорошо знакомы.

— Как вы оцениваете предыдущие проекты Немкина*?

— Мы с ним взаимодействовали по «Цифровому прорыву», и там все прошло довольно успешно, многие участники и победители получили финансирование, запустили пилоты.

У меня есть друзья и знакомые с большими капиталами, которых я не хотел бы видеть в качестве инвесторов. С Антоном — другая история, я знал, что этот человек принесет пользу компании.

*Российский корпоративный мессенджер «Серафим», приложение Billetick, детский онлайн-лагерь «Цифроскоп».

Испытания двигателя Success Rockets

Как компания планирует зарабатывать

— На каких направлениях вы были сфокусированы на момент привлечения первых инвестиций?

— Все началось с анализа данных, получаемых из космоса. На их основе могут создаваться многие сервисы, причем не только для государства или корпораций, но и для обычных пользователей. Я уверен, что в будущем спрос на них будет только расти.

Загвоздка в том, что для получения качественных данных в большом объеме необходимы спутниковые группировки или созвездия спутников. Малые космические аппараты в таком количестве у нас в стране практически не производятся. Более того, для вывода и обслуживания таких аппаратов нужны сверхлегкие ракеты, которых у нас тоже почти нет — эта ниша до сих пор пустует.

Ровно по такой цепочке мы следовали и пришли к выводу, что нам необходимо сфокусироваться на трех технологических направлениях: анализ данных и создание сервисов на их основе, создание малых космических аппаратов и разработка сверхлегких ракет.

— Когда вы говорите о различных сервисах, что именно вы имеете в виду?

— Начиная от различных гео- и навигационных сервисов и заканчивая метеорологическими, геологоразведочными, логистическими и транспортными приложениям.

Мы сталкиваемся с ними постоянно, просто большинство людей не связывают их с космосом. Например, когда мы в онлайн-режиме наблюдаем, как тучи надвигаются на Москву, — это возможно благодаря космическим аппаратам.

— Когда вышли первые новости о Success Rockets, эксперты публично высказали скептическое отношение к проекту. В частности, говорили о том, что в России нет заказчиков для ваших продуктов.

— Я бы сказал, что это мнение устарело. Мы видим большой пул коммерческих заказчиков, например, на услуги вывода полезной нагрузки с помощью сверхлегких ракет.

Недавно дочерняя компания АФК «Система» выкупила 71% производителя нано- и микроспутников «Спутникс», которому необходимо выводить свои аппараты на орбиту. Если мы сможем предложить им решение, которое будет дешевле, быстрее и проще существующего, они вполне могут стать нашим постоянным клиентом.

Помимо этого, в прошлом году «Мегафон» приступил к созданию космических аппаратов, которым тоже нужны инструменты для вывода. «Газпром космические системы» запускает сейчас серийное производство спутников в Подмосковье, S7 AirSpace ищут партнера для своей платформы «Морской старт» — собственной ракеты у них нет. «Сбер» активно смотрит в том же направлении.

И это я молчу о государственных заказчиках — о структурах внутри Роскосмоса, Ростелекоме, Росатоме, различных научных и образовательных центрах. То есть рынок есть.

— С кем из перечисленных частных компаний вы ведете переговоры?

— Со всеми упомянутыми, от нескольких мы уже получили soft offer (копии документов есть в распоряжении RB.RU — прим. ред.) Без этого инвесторы не посмотрели бы в нашу сторону.

— О каких бюджетах может идти речь, если мы говорим о коммерческих заказах?

— Суборбитальный пуск может стоить от 15 млн рублей, если это небольшая высота, до 90 млн, если высота превышает 100 км.

Что касается орбитального пуска — он обходится примерно в $3 млн. Это вывод полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Что происходит в Success Rockets сейчас

— Насколько вы близки к первому запуску?

— С декабря прошлого года мы испытываем двигатели разного масштаба и мощности, совершенствуем технологию. Провели уже одни летные испытания, чтобы протестировать бортовые системы — спасения, телеметрии, отстыковки.

Запуск прототипа суборбитальной ракеты, летные испытания бортовых систем. Апрель 2021.

Опрошенные RB.RU эксперты отметили, что подобные запуски часто осуществляют ракетостроители-энтузиасты, множество примеров есть на YouTube

Сейчас готовимся к очередным летным испытаниям. Но здесь многое зависит от того, когда мы попадем в план испытательных пусков на одном из военных полигонов. Для этого нужно согласование Росавиации, закрытое небо и зоны падения, в которых не будет людей.

— Сколько времени занимает такое согласование?

— Мы начали заниматься этим еще в конце зимы, прошли основные этапы и получили ключевые одобрения. Если все пойдет по плану, уже этой осенью мы совершим пуск и достигнем высоты, которую еще не брала ни одна космическая компания.

— В мире?

— Нет, в России.

— О какой высоте идет речь?

— От двадцати километров. (Источники из отрасли подтвердили, что это рекордная высота запуска ракеты для частных компаний в России — прим. ред.)

— Если испытания пройдут успешно, каковы будут ваши дальнейшие действия? Сколько времени нужно, чтобы подготовиться к реализации коммерческих заказов?

— Прямо сейчас мы поднимаем раунд на ракетное направление — общаемся с несколькими инвесторами. Это два фонда и ряд частных лиц. От того, насколько быстро мы закроем раунд, напрямую зависит то, как скоро мы сможем выйти на новый уровень.

По плану в течение года мы должны осуществить как минимум три пуска на разные высоты и достичь так называемой Линии Кармана, или границы космоса. Это процессы мы отрабатываем на малой (суборбитальной) ракете.

Ракета космического назначения, которая может выводить полезную нагрузку на орбиту, должна быть готова к 2024 году.

Но уже в ближайшие 12 месяцев мы можем получить коммерческие заказы другого рода.

— Планируете ли вы работать с зарубежными заказчиками?

— Конечно, нам интересен глобальный рынок. Я изначально планировал этот проект как международный, потому что уверен, что в России можно создавать продукты мирового уровня.

Сейчас мы работаем по разным направлениям. Одно из ключевых — это Ближний Восток, куда можно отнести Катар, Саудовскую Аравию и ОАЭ. В октябре планируем визит на международный астрономический конгресс в ОАЭ, где мы будем выступать и рассказывать о наших разработках.

Наши контрагенты в Катаре ждут момента, когда мы сможем достичь границы космоса — после этого они готовы инвестировать.

Помимо прочего, мы обсуждаем совместный климатический проект по анализу парниковых газов в атмосфере.

Мы также очень тесно взаимодействуем с азиатскими странами — буквально недавно вышла новость о подписании нашего соглашения с торгово-промышленной палатой острова Хайнань, который расположен в одноименной китайской провинции.

Там расположен космодром Вэньчан, на базе которого прямо сейчас создается тематический кластер с благоприятными юридическими условиями для космических проектов и возможностью привлечь финансирование.

Мы планируем разместить в этом кластере дочернюю компанию и получить таким образом доступ к китайскому рынку. Также мы ведем переговоры с корейцами и японцами.

— Ранее вы заявляли о планах на строительство собственного космодрома в республике Дагестан. На каком этапе находится этот проект?

— Мы работаем с пятью регионами параллельно, сейчас определяемся с финальными точками. Здесь приходится много взаимодействовать с военными, потому что размещение объектов такого рода связано с большим количеством ограничений.

В этом нет ничего непреодолимого, но это долгий и сложный процесс.

— Зачем строить собственный космодром, если можно взять в аренду часть существующего?

— На самом деле аренда — это одно из решений, которые мы прорабатываем. Не проблема зайти на какой-то крупный космодром. Проблема в том, что накладные расходы и издержки будут делать конечные пуски неконкурентоспособными с точки зрения стоимости.

Проще говоря, мы хотим, чтобы инфраструктура для наших ракетоносителей была настолько оптимальной в соотношении цены и эффективности, насколько это возможно. Потому что в этом и заключается наше основное преимущество.

Сверхлегкая ракета — это не «Союз», не «Протон» и не «Ангара», она не требует такого количества технологических решений, а значит, ее содержание может и должно обходиться дешевле. Нам не нужна золотая ракета, которую никто не купит.

— Сколько человек у вас сейчас в команде?

— Больше сорока человек. Тут важно сказать, что Success Rockets представляет собой группу компаний — четыре отдельных юрлица, которые занимаются разными направлениями, прямо сейчас мы создаем пятое.

Каждое из технологических направлений и каждую спутниковую группировку мы выделяем в отдельное юрлицо, потому что это отдельные бизнес-единицы со своими бизнес-процессами, рисками, инвестиционными циклами и сегментами рынка. Управлять ими в рамках единой компании было бы невозможно.

По данным ЕГРЮЛ, помимо компании «Актум», Олег Мансуров является учредителем*:

АО «Успешные ракеты» (доля 100%) — выручка: 8,5 млн руб.; прибыль: 716 тыс. руб.;

ООО «СР Рокетс» (доля 100%) — финансовые показатели отсутствуют;

ООО «СР Сателлитс» (доля 25%, 75% зарегистрировано на АО «Успешные ракеты») — финансовые показатели отсутствуют;

ООО «СР Климатическая Мониторинговая Система» (доля 25%, 75% зарегистрировано на АО «Успешные ракеты») — финансовые показатели отсутствуют.

*Данные 2020 года.

Если учитывать различные подрядные и партнерские организации, количество участников команды переваливает за сотню.

— Какую часть команды составляют инженеры?

— Подавляющее большинство. Среди них — специалисты по ракето- и спутникостроению, программисты. В back office у нас сейчас не больше десяти человек.

— С какими подрядчиками вы работаете?

— С некоторыми институтами, входящими в структуры РАН, Минобрнауки, Росгидромета, Роскосмоса. И с частными компаниями из отрасли.

— С чем связано решение отдавать большую часть работ на аутсорс?

— Исключительно с экономической целесообразностью. Зачем нам, к примеру, разрабатывать софт по анализу поглощения лесов, если есть отличное готовое решение в РАН, на разработку которого ушло десять лет? Мы просто покупаем те решения, которые было бы дольше и дороже разработать внутри.

— Как скоро, на ваш взгляд, в нашу страну придет тренд на частные космические полеты и на космический туризм?

— Главной проблемой здесь является острая нехватка частных денег. В США эту культуру продвигают богатые и сверхбогатые люди. В нашей стране пока таких энтузиастов нет.

Отговорки тех олигархов, чье мнение я слышал, были совсем детскими — например, что они не верят в успех частного космоса.

— На ваш взгляд, кто из российских бизнесменов мог бы стать инициатором этого направления?

— Например, Алишер Усманов или Владимир Евтушенков.

Комментарии экспертов

Владилен Ситников, основатель StartRocket

Обозначенный объем инвестиций, 310 млн, — это очень мало, чтобы построить собственную ракету, пусть даже суборбитальную. Не говоря уже о том, что команда заявляет о планах на собственную пусковую площадку. Поэтому сложно судить, на что именно будут направлены средства.

Ракеты Success Rockets пока очень легкие, такими штуками забавляются тысячи энтузиастов по всему миру. Однако, судя по составу команды, амбиции у проекта серьезные.

На мой взгляд, основателям не стоит возлагать большие надежды на сотрудничество с Роскосмосом, где логика и стиль управления остались в прошлом веке. Куда перспективнее — сразу целиться на международный рынок.

Мария Баркова, инженер-исследователь, сотрудник РКС

Сегодня все идет к удешевлению космических запусков, что мы видим на примере наших западных коллег, включая Илона Маска. Оно достигается за счет применения композитных материалов и многоразового использования ступеней ракет-носителей.

Со временем эта тенденция будет нарастать, соответственно, будет появляться все больше частных компаний, которые предлагают как пусковые услуги, так и производство космических аппаратов, как, например, успешная российская компания «Спутникс».

Из расчетов Success Rockets следует, что компания планирует доставлять 1 кг груза за 500 тыс. рублей, что в два раза дешевле пусковых услуг Роскосмоса: ракета-носитель «Союз-2» доставляет тот же объем за миллион рублей и более. Соответственно, предложение стартапа можно назвать вполне конкурентоспособным.

Если говорить о производстве космических аппаратов и ракет-носителей частными российскими космическими компаниями, то конкуренцию Success Rockets могут составить «Лин Индастриал», «НСТР», «Спутникс».

Коммерческий успех проекта во многом зависит от мощности самой ракеты и от материалов, из которых она будет сделана. Идея команды печатать детали на промышленном 3D-принтере заслуживает уважения. Помимо этого, доверие внушает то, что ей за три месяца удалось сделать двигатель.

Сергей Карутин, генеральный директор АО «Роскартография»

«Роскартография» заинтересована в получении российских данных дистанционного зондирования Земли. Мы приветствуем появление в России компании, которая в перспективе сможет дополнительно обеспечивать нас оперативной информацией об изменениях земной поверхности. Коллегам желаю успехов, будем ждать результатов.

Все фото: предоставлены пресс-службой Success Rockets