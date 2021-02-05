Судебные издержки в «кредит»: россиянами предложили новый вид ссуды

В комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству поступил законопроект о новой разновидности «кредита», сообщила «Российская газета».

Точнее, это не совсем кредит в классическом понимании. В законопроекте говорится о судебном финансировании, его подготовила группа экспертов.

Схема такова: банки, страховые организации и любые другие, имеющие деньги, смогут финансировать судебные процессы для граждан и организаций. В случае проигрыша в минусе останется только инвестор. Выигрыш позволит судебному «кредитору» отстоять правое дело, получить компенсацию расходов от ответчика, а возможно и прибыль, уточняет издание.

При этом сам «заемщик» не будет возвращать ссуду на судебные расходы или проценты за нее.

«Судебное финансирование предоставляет возможность истцу защитить свои права, не имея средств на оплату адвоката, а его требование проходит дополнительную экспертизу и оценку рисков и перспектив дела», — уточнил изданию представитель комитета Совета Федерации Олег Цепкин.

«Внешнее финансирование судебных процессов - система, при которой инвесторы предоставляют финансовую поддержку истцам взамен заранее оговоренной части возможной компенсации. Как правило, предусмотренная доля инвесторов составляет от 15 до 40% компенсации», — добавил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев.

Механизмом сможет пользоваться и малый бизнес. Только за прошлый год от его представителей поступило 5 тысяч обращений в адрес Уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы. Уточняется, что у половины из них не имелось средств для участия в судебных процессах.

Закон о судебном финансировании должен защитить и права инвесторов, чтобы «выделенный ими рубль не превратился решением суда в десять копеек», приводит газета мнение основателя сервиса PLATFORMA, адвоката Ирины Цветковой.

Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас уже рекомендовал проработать законопроект и механизмы его возможного применения.