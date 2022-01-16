Суэцкий канал пропустил через себя рекордное число судов в 2021 году, несмотря на блокировку Ever Given

Как заявил председатель и управляющий директор администрации Суэцкого канала Осама Рабие, в 2021 году по водному пути прошли 20 694 судна, что стало новым рекордом.

Об этом сообщает Bloomberg. По информации источника, администрация Суэцкого канала заработала $6,3 млрд на пошлинах с судов.

С февраля 2022 года пошлины за проход по каналу вырастут еще на 6%. Это коснется танкеров со сжиженным природным газом. Директор администрации рассказал Bloomberg, что кораблям, которые соответствуют экологическим стандартам ООН, могут предоставить скидку, однако окончательное решение еще не принято.

Рабие ожидает дальнейший рост числа судов, проходящий через Суэцкий канал. В настоящий момент ведутся работы по расширению и углублению канала, которые должны завершиться к июлю 2023 года.

Весной 2021 года грузовое судно Ever Given село на мель в самой узкой части Суэцкого канала и встало поперек, перекрыв движение по водному пути почти на неделю. За это время почти 450 судов ждали очереди на проход.

Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от блокировки Ever Given почти в $1 млрд.

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