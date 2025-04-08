«Супер Лента» увеличила товарооборот на 6% благодаря видеоаналитике
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Как объяснили в компании, камеры используются для отслеживания товарной выкладки на полках магазинов сети: если полки пустуют, система отправляет работнику уведомление о том, что их нужно заполнить.
«Отпала необходимость грузить в телегу на складе все товары подряд, а потом возвращать те, что не влезли на полку или не нужны для пополнения. Сотруднику в приложении видно, какие товары с какими остатками попали в приоритет на отработку. Система позволила сэкономить до 40% рабочего времени, которое в магазинах тратили на выкладку и доставку товаров со склада до полки и обратно», — рассказала директор по технологиям и сопровождению бизнес-процессов Елена Тищенко.
Кроме этого, данные системы видеонаблюдения получают поставщики, которые могут сделать выводы о продаваемости своей продукции у ритейлеров. Если товара нет ни на складе, ни на полках, то собранные системой данные передаются для автозаказа. Технология также способна распознать отсутствие ценника или его актуальность.
«Видеоаналитика — перспективное решение и с точки зрения управления небольшими магазинами — директор нескольких торговых точек может дистанционно отслеживать, что происходит на полках», — сказала директор по инновациям «Ленты» Ольга Караева.
В компании добавили, что в магазинах, которые в тестовом режиме использовали новую технологию, товарооборот некоторых категорий продуктов вырос на 6%. Сейчас система уже работает в 100 супермаркетах — распознает полки с молочными продуктами, безалкогольными напитками, пивом и слабым алкоголем. В «Супер Ленте» планируют внедрить ее во все торговые точки сети.
Фото на обложке: Stanley Kalvan / Shutterstock / FOTODOM
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