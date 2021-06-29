Только 3% россиян готовы привиться ради отдыха в Сочи — SuperJob

Ради отпуска на курортах Краснодарского края готовы вакцинироваться против коронавируса только 3% граждан. Это в шесть раз меньше, чем ради поездки за границу.
Готовность вакцинироваться ради отдыха в Краснодарском крае выразили только 3% россиян. Ради поездки за границу в мае готовы были привиться 20% респондентов. Такие результаты были получены в ходе опроса сервиса работы SuperJob, пишет РБК.
Согласно итогам опроса, 19% респондентов планируют сделать прививку независимо от условий, поставленных властями Краснодарского края. Еще 53% не будут вакцинироваться в любом случае.
Мужчины готовы сделать инъекцию чаще, чем женщины, — 4% против 2%. Последние чаще категорически отрицают саму возможность вакцинации: среди женщин таких 56%, среди мужчин — 52%. Около четверти опрошенных затруднились с ответом.
Опрос проводился в конце июня по всей России, в нем приняли участие 1,6 тысячи человек.
В конце июня губернатор Кубани Вениамин Кондратьев из-за роста числа заболевших сообщил, что с 1 июля туристы смогут заселяться в краснодарские гостиницы, санатории и пансионаты только с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, а с 1 августа — только при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19. Исключением станут только те, у кого есть медотвод.
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Фото: serzh.sochi/Shutterstock
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