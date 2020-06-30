Только у 10% ритейлеров цепи поставок автоматизированы — исследование
Исследование ИТ-компании «Крок» показало, что большинство российских ритейлеров не используют цифровые платформы при управлении поставками. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Крок».
Опрос проводился через интервью с топ-менеджерами ритейла из сегментов:
- 36% — Food,
- 20% — DIY,
- 20% — Fashion&Beauty,
- 12% — Детские товары,
- 12% — Электроника.
По собственным данным, общая выручка опрошенных ритейлеров составляет более 1,6 трлн рублей или 25% всего российского рынка.
Выяснилось, что при планировании и управлении поставками ритейлеры чаще полагаются на традиционные средства — расчеты в Excel и самописные математические модели. Опрошенные связывают это с отсутствием платформы, которая способна учитывать все факторы: погодные, климатические условия, а также «черных лебедей» — карантин и пандемию.
«Готовой информационные системы, которая бы могла это закрыть — не существует. И создать, скорее всего, не удастся», — говорят представители food-ритейла.
56% ритейлеров предпочитают более удобные иностранные платформы по управлению цепями поставок: SAP, Oracle и Microsoft. При этом, среди оставшихся респондентов, использующих «1С», 18% рассматривают переход с отечественного на иностранное ПО при снижении цен.
65% ритейлеров используют решения из облака для хранения отчетности, развертывания TMS, а также для интеграции с участниками цепочки поставок. Противники облаков объясняют это тем, что они не готовы отдать критическую информацию во внешние хранилища.
«Бюджет SCM, включая закупки, как правило, превышает 50% бюджета сети. Поэтому именно в этой сфере эффекты от оптимизации существенно выше», — отмечает директор по развитию бизнеса «Крок» в ритейле Дмитрий Смирнов.
Фото: Unsplash
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