Только у 10% ритейлеров цепи поставок автоматизированы — исследование

Исследование ИТ-компании «Крок» показало, что большинство российских ритейлеров не используют цифровые платформы при управлении поставками. Об этом Rusbase рассказали в пресс-службе «Крок».

Опрос проводился через интервью с топ-менеджерами ритейла из сегментов:

36% — Food,

20% — DIY,

20% — Fashion&Beauty,

12% — Детские товары,

12% — Электроника.

По собственным данным, общая выручка опрошенных ритейлеров составляет более 1,6 трлн рублей или 25% всего российского рынка.

Выяснилось, что при планировании и управлении поставками ритейлеры чаще полагаются на традиционные средства — расчеты в Excel и самописные математические модели. Опрошенные связывают это с отсутствием платформы, которая способна учитывать все факторы: погодные, климатические условия, а также «черных лебедей» — карантин и пандемию.

«Готовой информационные системы, которая бы могла это закрыть — не существует. И создать, скорее всего, не удастся», — говорят представители food-ритейла.

56% ритейлеров предпочитают более удобные иностранные платформы по управлению цепями поставок: SAP, Oracle и Microsoft. При этом, среди оставшихся респондентов, использующих «1С», 18% рассматривают переход с отечественного на иностранное ПО при снижении цен.

65% ритейлеров используют решения из облака для хранения отчетности, развертывания TMS, а также для интеграции с участниками цепочки поставок. Противники облаков объясняют это тем, что они не готовы отдать критическую информацию во внешние хранилища.

«Бюджет SCM, включая закупки, как правило, превышает 50% бюджета сети. Поэтому именно в этой сфере эффекты от оптимизации существенно выше», — отмечает директор по развитию бизнеса «Крок» в ритейле Дмитрий Смирнов.

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