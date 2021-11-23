Минэкономразвития предложило поддержать технологические стартапы

Минэкономразвития представило стратегический план поддержки технологических стартапов — «Взлет — от стартапа до IPO». Компании получат государственную поддержку на всех этапа: от идеи до первой публичной продажи акций.

Проект, по данным ведомства, позволит увеличить число публичных технологических компаний в России, сообщил «Коммерсантъ».

Первые стартапы, как предполагается, должны выйти на IPO уже в 2023 году, а к 2024-му число таких компаний малой и средней капитализации составит не менее тридцати. Реализация всей стратегической инициативы начнется в 2022 году и завершится в 2030-м.

Минэкономразвития выделило три этапа становления потенциальных технологических лидеров:

предакселерация (до первых продаж) и акселерация (стартап генерирует выручку);

развитие зрелых стартапов (компании с выручкой от 50 млн рублей);

поддержка стабильного бизнеса (компании с выручкой от 500 млн рублей).

В ведомстве подчеркнули, что господдержка будет носить «бесшовный» характер. Меры будут предоставляться на каждом этапе развития через единую цифровую среду обмена информацией о компании и ее результатах между институтами развития.

По предварительным оценкам, совокупная выручка таких стартапов за 2022–2024 годы составит 4,5 млрд рублей.

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