Обнуление «налога на Google» и льготы для соцсетей: подготовлен пакет мер поддержки IT-отрасли

Минцифры подготовило проект второго пакета мер поддержки IT-отрасли, куда вошли предложения по обнулению «налога на Google», льготы для игровой индустрии, социальных сетей и мессенджеров, а также снят запрет на рекламу алкоголя в онлайн-кинотеатрах. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на документ.

Всего в него вошли 88 мер по 12 сегментам рынка. До 13 ноября министерство должно согласовать проект с госорганами, ЦБ, Российским экспортным центром и АНО «Цифровая экономика».

Какие меры поддержки предлагаются:

Отменить валютный контроль для IT-сектора и провести межправительственные переговоры для облегчения доступа российских разработчиков игр на китайский рынок.

Ввести вычет НДМ при лицензировании софта иностранными пользователями (так называемый «налог на Google»), в случае если ПО включено в реестр отечественного.

Создать российский магазин приложений для игр. Для игр по зарубежной лицензии порог выплат правообладателям планируется повысить с 30% до 70%.

Распространить льготы по социальным взносам (7,6%) и налогу на прибыль (3%) на российские интернет-сервисы в части рекламной выручки.

Ввести для крупнейших иностранных интернет-компаний налог на размещение онлайн-рекламы, предоставление доступа к маркетплейсам и продажу данных, сгенерированных россиянами.

Обязать размещать кино- и ТВ-контент, созданный на субсидии, на российских онлайн-площадках.

Снизить ставку НДС до 10% на подписку на онлайн-кинотеатры, законодательно закрепить «антипиратский меморандум» и разрешить рекламу рецептурных лекарств и алкоголя в онлайн-сервисах и на ТВ.

В документах говорится, что ФНС поддержала вычет НДС при экспорте IT-решений, но вместе с ЦБ выступила против отмены валютного контроля для IT-сектора, так как это нарушит принципы валютного регулирования.

По мнению ФНС, уменьшение НДС для онлайн-кинотеатров приведет к налоговым спорам, а льгота по налогу на прибыль для интернет-компаний снизит доходы бюджета.

Минздрав и ФАС выступили против снятия ограничений по рекламе лекарств. «Поскольку такие лекарства фактически не находятся в свободной продаже, такая реклама не даст коммерческого эффекта»,— говорится в заключении Минздрава.

Фото: Unsplash