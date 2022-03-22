Москва выделит 7 млрд рублей на адресную помощь горожанам — постановление

Жители Москвы, попавшие в трудную жизненную ситуацию, могут получить адресную помощь от государства. Постановление о выделении 7 млрд рублей на поддержку горожан подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Правительство Москвы потратит 7 млрд рублей на помощь горожанам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Это одна из мер поддержки населения в условиях санкционного давления – сказано в постановлении, которое подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

На адресную помощь могут рассчитывать те, кто оказался в трудной ситуации в связи с потерей работы, падением дохода ниже прожиточного минимума (для семей с детьми), утратой кормильца, а также вследствие чрезвычайных происшествий.

16 марта Владимир Путин поручил увеличить прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда, заработную плату бюджетников, пенсии и другие социальные выплаты.

5 марта мэр Москвы Сергей Собянин создал и возглавил комиссию по повышению устойчивости экономики в условиях санкций. Одной из первых задач Собянин обозначил настройку мониторинга ситуации и принятие неотложных мер реагирования.

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