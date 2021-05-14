Запущен онлайн-навигатор по мерам поддержки для московских предпринимателей

На инвестиционном портале Москвы заработал сервис «Навигатор мер поддержки». Он позволит предпринимателям узнавать о доступных субсидиях, льготах и грантах, а также нефинансовых мерах поддержки. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

Сейчас пользователям инвестпортала доступно более 100 мер господдержки. Новый сервис, как ожидается, позволит предпринимателелям легко ориентироваться в предложенных инструментах.

Воспользоваться сервисом могут все, а подать онлайн-заявку на получение мер поддержки ― зарегистрированные пользователи (речь идет только о мерах, представленных на инвестпортале). В навигаторе также есть информация о видах помощи, для получения которой невозможно подать заявку в онлайн-формате или же нужно сделать это на сайтах других ведомств. Для таких случаев приведены подробные инструкции.

Чтобы узнать о доступных мерах поддержки, пользователю нужно выбрать параметры на странице сервиса. Например, указать сферу деятельности компании (здравоохранение, образование, торговля, транспорт, культура, спорт или другое), уровень предполагаемой поддержки (федеральный или региональный), ее тип (финансовая или нефинансовая помощь). Кроме этого, можно выбрать конкретное направление меры поддержки — аренду, займы, консультации, льготы, субсидии и гранты.

Пользоваться сервисом могут как производители, так и инвесторы. При помощи онлайн-сервиса предприниматели также могут узнать, как подать заявки на получение субсидий от правительства Москвы (необходимо перейти в раздел «Субсидии и гранты», который находится внизу страницы).

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