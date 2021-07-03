Опрос сотрудников Apple показал важность выбора удобного формата работы

Почти 90% сотрудников Apple заявили, что они «полностью согласны» с утверждением о важности иметь варианты для выбора удобного формата работы, пишет The Verge.

Внутренний опрос проводился в канале Slack, где сотрудники обсуждают вопрос удаленной работы. Вероятно, об опросе знала только небольшая часть из 147 тысяч сотрудников Apple, поскольку участие приняли только 1749 человек.

Большинство респондентов назвали «варианты работы с гибким местоположением» очень важным вопросом. В ответ на предложенное в опросе утверждение «Я обеспокоен тем, что некоторым моим коллегам придется покинуть Apple из-за отсутствия вариантов работы с гибким местоположением», 58,5% выбрали вариант «полностью согласен».

Результаты опроса отправили Тиму Куку и старшему вице-президенту по розничной торговле и персоналу Дейрдре О’Брайен. В письме также содержалось видео с рассказами 24 сотрудников Apple о том, почему для них важна возможность удаленной работы.

Спустя две недели после получения письма Apple отправила сотрудникам видео, посвященное гибридной модели. В записи говорилось, что компания «считает личное сотрудничество необходимым» для общей культуры и будущего Apple.

Факт массового опроса среди тысяч сотрудников Apple без согласования с руководством говорит о значительном сдвиге в компании, известной иерархической культурой, пишет The Verge.

Тим Кук намерен внедрять в Apple новую гибридную модель работы, согласно которой сотрудникам нужно будет работать из офиса три дня в неделю, начиная с сентября. Несмотря на то, что до пандемии Apple не поддерживала формат удаленной работы, многие сотрудники считают предложенный смешанный график работы слишком строгим.

Без возможности работать из дома, когда захотят сотрудники, некоторые из них будут вынуждены уйти, написали они в письме Тиму Куку, о котором стало известно в начале июня. «Без инклюзивности, которую дает гибкость, многие из нас чувствуют, что должны выбирать между сочетанием семьи, нашего благополучия и возможностей выполнять свою работу наилучшим образом — или быть частью Apple», — говорится в письме.

Подход Apple к формату работы считается консервативным на фоне решения аналогичного вопроса в других технологических компаниях. Ранее Twitter, и Facebook сообщили о возможности для сотрудников постоянно работать из дома, в том числе после окончания ограничений пандемии.

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