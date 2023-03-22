Незадолго до банкротства SVB выдал рекордные кредиты инсайдерам — Bloomberg

Обанкротившийся 10 марта американский Silicon Valley Bank, работавший с криптокомпаниями, в четвертом квартале прошлого года выдал рекордные кредиты инсайдерам на сумму свыше $219 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что суммы кредитов высокопоставленным лицам возрастали по мере того, как становилось известно о проблемах SVB.

Банк был закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов 11 марта. За два дня до этого материнская компания банка объявила о срочной продаже облигаций на $21 млрд из своего портфеля и последовавшем убытке в $1,8 млрд.

Крах крупнейшего в США банка эксперты связывают с общим кризисом глобального венчурного рынка в 2022 году. За 9 месяцев прошлого года он упал на 27% — до $329 млрд.

Как пишет Bloomberg, в последнем квартале банк нарастил выдачу кредитов крупным акционерам и должностным лицам втрое по сравнению с предыдущим кварталом. По данным агентства, $219 млн — рекордный объем кредитов инсайдерам в рамках одного квартала за последние 20 лет.

Крах SVB привлек внимание Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Расследованием инцидента также занимается Федеральная резервная система и американский Конгресс. Поэтому, отмечает Bloomberg, рекордные кредиты могут заинтересовать представителей власти. По данным агентства, в правительственных документах не были указаны имена получателей.

В статье подчркивается, что на фоне новостей о проблемах SVB выдаваемые кредиты только увеличивались.

Крах крупнейшего банка, инвестировавшего в стартапы, отразился на финансовых организациях не только в США, но и по всему миру. Американские экономисты подсчитали, что с аналогичными трудностями могут столкнуться 186 банков.

От банкротства SVB ожидаемо пострадали стартапы, им на помощь пришла компания OpenAI. Ее генеральный директор Сэм Альтман пообещал выделить молодым проектам средства из собственного кармана.

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