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Незадолго до банкротства SVB выдал рекордные кредиты инсайдерам — Bloomberg

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Обанкротившийся 10 марта американский Silicon Valley Bank, работавший с криптокомпаниями, в четвертом квартале прошлого года выдал рекордные кредиты инсайдерам на сумму свыше $219 млн. Об этом сообщает агентство Bloomberg. Издание отмечает, что суммы кредитов высокопоставленным лицам возрастали по мере того, как становилось известно о проблемах SVB.

Незадолго до банкротства SVB выдал рекордные кредиты инсайдерам — Bloomberg

Банк был закрыт и передан под управление Федеральной комиссии по страхованию вкладов 11 марта. За два дня до этого материнская компания банка объявила о срочной продаже облигаций на $21 млрд из своего портфеля и последовавшем убытке в $1,8 млрд.

Крах крупнейшего в США банка эксперты связывают с общим кризисом глобального венчурного рынка в 2022 году. За 9 месяцев прошлого года он упал на 27% — до $329 млрд.

Как пишет Bloomberg, в последнем квартале банк нарастил выдачу кредитов крупным акционерам и должностным лицам втрое по сравнению с предыдущим кварталом. По данным агентства, $219 млн — рекордный объем кредитов инсайдерам в рамках одного квартала за последние 20 лет.

Крах SVB привлек внимание Минюста и Комиссии по ценным бумагам и биржам США. Расследованием инцидента также занимается Федеральная резервная система и американский Конгресс. Поэтому, отмечает Bloomberg, рекордные кредиты могут заинтересовать представителей власти. По данным агентства, в правительственных документах не были указаны имена получателей.

В статье подчркивается, что на фоне новостей о проблемах SVB выдаваемые кредиты только увеличивались.

Крах крупнейшего банка, инвестировавшего в стартапы, отразился на финансовых организациях не только в США, но и по всему миру. Американские экономисты подсчитали, что с аналогичными трудностями могут столкнуться 186 банков.

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От банкротства SVB ожидаемо пострадали стартапы, им на помощь пришла компания OpenAI. Ее генеральный директор Сэм Альтман пообещал выделить молодым проектам средства из собственного кармана.

Фото на обложке: Sundry Photography / Shutterstock

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