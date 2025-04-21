Московские водители смогут отслеживать светофоры через навигаторы
Московский Центр организации дорожного движения (ЦОДД) совместно с сервисом 2ГИС запустил пилотный проект, позволяющий водителям в режиме реального времени видеть сигналы светофоров в навигаторе, выяснил «Коммерсантъ».
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Технология синхронизируется с интеллектуальными светофорами и отображает актуальные сигналы для конкретного маршрута. Это поможет водителям заранее притормаживать перед перекрестками, точнее рассчитывать маршрут и чаще использовать «зеленые волны».
Тестирование новой функции началось на нескольких улицах Москвы, включая Цветной бульвар, Первый Ходынский проезд, улицы Маргелова, Авиаконструктора Сухого и Веерную. В ближайшее время планируется расширить географию проекта.
«Яндекс» также работает над аналогичным сервисом. По словам представителя компании Дмитрия Горчакова, технология повысит точность прогноза времени прибытия и поможет водителям ориентироваться в «зеленых волнах». В будущем она может быть интегрирована и в сервис такси.
Вице-мэр Москвы Максим Ликсутов назвал проект уникальным для России. Аналогичные технологии уже используются в некоторых городах Китая, таких как Шанхай и Гуанчжоу.
- В прошлом году в Москве заработал светофор с биометрической камерой распознавания лиц. Начальник московского управления ГИБДД Александр Быков рассказал, что в случае нарушения ПДД пешеходом, его изображение появится на электронном табло «рядом с местом нарушения», однако штраф он не получит.
Фото на обложке: Matrix Reloaded / Shutterstock / FOTODOM
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