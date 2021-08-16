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Бизнес попросил упростить для россиян перевод транспорта на газ

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил облегчить для россиян перевод транспорта на газ. В отрасли считают, что сейчас процедуре препятствуют требования ГОСТа 33670-2015, ставшие обязательными с 1 июля.

Бизнес попросил упростить для россиян перевод транспорта на газ

Союз направил в правительство письмо с просьбой временно разрешить не исполнять норму ГОСТа, пишут «Ведомости».

Представители отрасли отмечают, что из-за этой нормативной проволочки частота перехода машин на газ упала в десять раз: вместо десятков тысяч автомобилей, как в 2019-м, россияне переоборудуют лишь сотни.

Авторы обращения предлагают приостановить действие ГОСТа и создать не менее 85 АИЛ и их филиалов во всех регионах России. На это можно направить 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года, заявили в СПГО.

Если не пройти просмотр в АИЛ, переведенный на газ автомобиль должен быть направлен на штрафстоянку. Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру на основании подробных видеоматериалов и фотографий из пунктов переоборудования.

Но так как лабораторий мало, образуется очередь.Есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за этого автовладельцы отказываются переходить на газ, отметил изданию исполнительный директор СПГО Артем Данилов.

В союзе также предложили регистрировать и применять типовые решения по переоборудованию, которые позволят заменить экспертизу установки ГБО в лабораториях контролем на пунктах техосмотра.

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Критерием типовых решений должен выступить их опыт использования в России. Связка комплектов ГБО и характеристик машины обеспечит высокий уровень безопасности применяемых решений и сократит время, потраченное при лабораторной проверке автомобиля. А оформление в ГИБДД существенно ускорится, добавил Данилов.

Еще одно предложение союза — воздействие со стороны государства на цену пропана по аналогии с ценами на бензин, так как подорожание пропана-бутана является одним из ключевых факторов сложившихся в отрасли ситуации.

При этом, как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, транспорт с ГБО все еще остается более экономичным.

В Минпромторге изданию отметили, что для упрощения процедуры по переводу транспорта на газообразное топливо министерство разрабатывает порядок формирования и ведения реестра типовых решений.

— Подразумевается, что в случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, будет отсутствовать, — заявили в Минпромторге.

Сейчас идет согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, заключили в ведомстве.

 В Минэнерго считают важным утвердить разрабатываемый Минпромторгом порядок формирования типовых решений без снижения безопасности. В ведомстве газете добавили, что переоборудование транспорта на метан — важнейший фактор увеличения спроса на газообразное топливо и улучшения экономической эффективности и экологичности транспорта.

В Росаккредитации уточнили, что изначально ГОСТ 33670-2015 предназначен для единичных транспортных средств. «Но решением ЕЭК его действие распространено и на переоборудование автомобилей.

Аккредитованная испытательная лаборатория в рамках своих компетенций обязана убедиться в том, что установленное на транспортное средство газобаллонное оборудование (ГБО) является оригинальным и сертифицированным», — объяснили газете в службе.

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Фото: satephoto / Shutterstock

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