Бизнес попросил упростить для россиян перевод транспорта на газ

Союз предприятий газомоторной отрасли (СПГО) предложил облегчить для россиян перевод транспорта на газ. В отрасли считают, что сейчас процедуре препятствуют требования ГОСТа 33670-2015, ставшие обязательными с 1 июля.

Союз направил в правительство письмо с просьбой временно разрешить не исполнять норму ГОСТа, пишут «Ведомости».

Представители отрасли отмечают, что из-за этой нормативной проволочки частота перехода машин на газ упала в десять раз: вместо десятков тысяч автомобилей, как в 2019-м, россияне переоборудуют лишь сотни.

Авторы обращения предлагают приостановить действие ГОСТа и создать не менее 85 АИЛ и их филиалов во всех регионах России. На это можно направить 19 млрд рублей субсидий, предусмотренных госпрограммой «Развитие энергетики» до 2024 года, заявили в СПГО.

Если не пройти просмотр в АИЛ, переведенный на газ автомобиль должен быть направлен на штрафстоянку. Росаккредитация разрешила дистанционную процедуру на основании подробных видеоматериалов и фотографий из пунктов переоборудования.

Но так как лабораторий мало, образуется очередь.Есть примеры, когда оформление занимает несколько месяцев. Из-за этого автовладельцы отказываются переходить на газ, отметил изданию исполнительный директор СПГО Артем Данилов.

В союзе также предложили регистрировать и применять типовые решения по переоборудованию, которые позволят заменить экспертизу установки ГБО в лабораториях контролем на пунктах техосмотра.

Критерием типовых решений должен выступить их опыт использования в России. Связка комплектов ГБО и характеристик машины обеспечит высокий уровень безопасности применяемых решений и сократит время, потраченное при лабораторной проверке автомобиля. А оформление в ГИБДД существенно ускорится, добавил Данилов.

Еще одно предложение союза — воздействие со стороны государства на цену пропана по аналогии с ценами на бензин, так как подорожание пропана-бутана является одним из ключевых факторов сложившихся в отрасли ситуации.

При этом, как отметил заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов, транспорт с ГБО все еще остается более экономичным.

В Минпромторге изданию отметили, что для упрощения процедуры по переводу транспорта на газообразное топливо министерство разрабатывает порядок формирования и ведения реестра типовых решений.

— Подразумевается, что в случае установки на транспортное средство типового решения, включенного в вышеуказанный реестр, необходимость прохождения процедур, связанных с внесением изменений в конструкцию транспортного средства, будет отсутствовать, — заявили в Минпромторге.

Сейчас идет согласование соответствующего порядка с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, заключили в ведомстве.

В Минэнерго считают важным утвердить разрабатываемый Минпромторгом порядок формирования типовых решений без снижения безопасности. В ведомстве газете добавили, что переоборудование транспорта на метан — важнейший фактор увеличения спроса на газообразное топливо и улучшения экономической эффективности и экологичности транспорта.

В Росаккредитации уточнили, что изначально ГОСТ 33670-2015 предназначен для единичных транспортных средств. «Но решением ЕЭК его действие распространено и на переоборудование автомобилей.

Аккредитованная испытательная лаборатория в рамках своих компетенций обязана убедиться в том, что установленное на транспортное средство газобаллонное оборудование (ГБО) является оригинальным и сертифицированным», — объяснили газете в службе.

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Фото: satephoto / Shutterstock