T-Mobile выплатит клиентам $350 млн компенсации за утечку данных

Стало известно, что компания T-Mobile в рамках урегулирования коллективного иска выплатит пострадавшим от утечки данных клиентов $350 млн, а еще $150 млн пойдут на разработку новых внутрикорпоративных решений для повышения безопасности данных.
От полного или частичного обнародования личных данных пострадало примерно 76,6 млн человек, пишет TechCrunch.
Общий штраф в $350 млн будет разделен на всех пострадавших, и хотя скептики утверждают, что некоторые чеки будут всего в $10, для многих американцев и это будет приемлемой компенсацией морального ущерба.
Окончательные условия расчетов (в зависимости от степени ущерба, нанесенного утечкой данных) могут быть утверждены уже в декабре.
Компания T-Mobile, которая слилась со Sprint незадолго до взлома, заявила также, что выделит дополнительные $150 млн на улучшение систем безопасности.
Проблема утечки персональных данных становится все острее. Тот же TechCrunch сегодня пишет о том, что популярный в Азии мессенджер JusTalk, заявлявший о мощных защитных протоколах, оказался не столь безопасным.
В сети появились миллионы незашифрованных сообщений пользователей. И в том числе пользователей JusTalk Kids, который используют дети и у которого более 1 млн скачиваний для Android.
Помимо текста сообщений в сети оказались также номера телефонов как отправителя, так и получателя.
Для России вопрос сохранности личных данных тоже весьма актуален. Буквально вчера стало известно, что Роскомнадзор составил административный протокол в отношении «Ростелекома», которому грозит суд из-за утечки данных клиентов и штраф (вряд ли больше 100 тыс. рублей пока).
Аналогичный штраф может быть выписан и Delivery Club – также из-за утечки персональной информации клиентов и курьеров.
Проблемы с хранением данных были выявлены в разное время у «Яндекс.Еды», «Туту.ру», СДЭКа и других компаний.
Фото на обложке: Shahadat Rahman / Unsplash
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