В России впервые протестировали постквантовую защиту для видеоконференцсвязи

Группа Т1 представила систему видеоконференцсвязи Dion с постквантовой защитой данных. Сервис стал первой российской ВКС-системой, которая на программном уровне противостоит кибератакам с применением квантовых компьютеров. Об этом RB.RU рассказали разработчики.

Поставщиком решения выступил разработчик комплексных продуктов кибербезопасности на основе постквантовых алгоритмов — компания QApp.

В компании заявили, что постквантовое шифрование — многообещающее направление в сфере кибербезопасности, продукты которого активно используют во многих странах для защиты государственной и коммерческой тайны, персональных и финансовых данных.

Во время пилотного проекта компании добавили в Dion постквантовый VPN. Это позволило в тестовом режиме защитить видеоканал передачи данных от атак с использованием как классических, так и квантовых компьютеров.

Участникам конференции также удалось обеспечить защищенный обмен данными без использования дополнительного оборудования на расстоянии 1,8 тыс. км.

Фото на обложке: QApp и T1