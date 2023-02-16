В России впервые протестировали постквантовую защиту для видеоконференцсвязи

Группа Т1 представила систему видеоконференцсвязи Dion с постквантовой защитой данных. Сервис стал первой российской ВКС-системой, которая на программном уровне противостоит кибератакам с применением квантовых компьютеров. Об этом RB.RU рассказали разработчики.
Поставщиком решения выступил разработчик комплексных продуктов кибербезопасности на основе постквантовых алгоритмов — компания QApp.
В компании заявили, что постквантовое шифрование — многообещающее направление в сфере кибербезопасности, продукты которого активно используют во многих странах для защиты государственной и коммерческой тайны, персональных и финансовых данных.
Во время пилотного проекта компании добавили в Dion постквантовый VPN. Это позволило в тестовом режиме защитить видеоканал передачи данных от атак с использованием как классических, так и квантовых компьютеров.
Участникам конференции также удалось обеспечить защищенный обмен данными без использования дополнительного оборудования на расстоянии 1,8 тыс. км.
Фото на обложке: QApp и T1
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