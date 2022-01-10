Разработчик GTA и Civilization купит создателя мобильных игр Zynga за $12,7 млрд

Американский разработчик компьютерных игр Take-Two купит создателя мобильных игр Zynga за $12,7 млрд, сообщила пресс-служба компании.
Take-Two приобретет все находящиеся в обращении акции Zynga по цене $9,8 за акцию – $3,5 наличными и $6,3 в виде обыкновенных акций Take-Two. Сделка подразумевает 64%-ную премию к цене закрытия акций Zynga 7 января 2022 года. Общая сумма сделки составит $12,7. Ожидается, что сделка будет закрыта до 30 июня 2022 года.
Штраус Зельник продолжит занимать должность председателя и гендиректора, а команда менеджеров Take-Two возглавит объединенную компанию.
Бренды Take-Two (Rockstar Games, 2K, Private Division) являются разработчиками таких известных игр, как Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, NBA 2K, BioShock, Borderlands, Civilization, Mafia.
Zynga известна такими мобильными играми, как CSR Racing, Empires & Puzzles, FarmVille, Golf Rival, Hair Challenge и др.
С помощью Zynga руководство Take-Two Interactive рассчитывает занять лидирующую позицию на рынке мобильных игр. В частности, компания планирует создавать мобильные игры на основе ее популярных серий.
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Фото на обложке: Sergei Elagin /
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