Агрегаторы такси ужесточили требования к пассажирам

Водителям крупнейших российских сервисов заказа такси дали право отказывать в перевозке пассажиров без масок. При этом баллы мотивации не теряются, сообщает РИА Новости.

Из-за ухудшения ситуации с коронавирусом «Ситимобил», «Яндекс.Такси», «Везет» и Gett усиливают требования к клиентам. О необходимости быть в средствах защиты пассажиров предупреждают заранее, в том числе с помощью push-уведомлений.

Проверки такси начались в Москве, Воронеже, Краснодаре, Перми, Екатеринбурге и других городах присутствия агрегаторов. Из-за отсутствия маски у клиента госавтоинспекция штрафует водителей. Поэтому им дали право отказывать в перевозке пассажиров без защитных средств.

Пассажиры, в свою очередь, тоже могут оставить жалобу на водителя без маски. Для этого следует обратиться в службу поддержки через приложение или по телефону агрегатора.

Между тем, в Москве в модернизацию системы слежения за такси и каршерингом вложат более 29 млн рублей. Система позволит оперативнее реагировать на жалобы пассажиров. Также недавно депутаты предложили обязать агрегаторы такси создавать филиалы во всех регионах, где они оказывают услуги.

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