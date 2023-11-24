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Основательница сети «Андерсон» прокомментировала сведения о неуплате налогов

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Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Бывшая бизнес-омбудсмен и основательница сети «Андерсон» Анастасия Татулова не подтвердила сообщения в СМИ об уклонении от уплаты налогов и проверках Федеральной налоговой службы.

Основательница сети «Андерсон» прокомментировала сведения о неуплате налогов

Накануне в telegram-канале Shot написал, что Татуловой грозит до пяти лет лишения свободы. По данным канала, речь идет о неуплате налогов и «махинациях с бизнесом».

По данным Shot, предпринимательница дробила свой бизнес на десятки юридических лиц, что позволяло сократить налоговые выплаты.

Также Shot указал, что после продажи «Андерсон» «Вкусвиллу» за 600-800 млн рублей Татулова уехала в Португалию.

«Все мои налоги уплачены, ни о каких претензиях ко мне лично со стороны любых служб мне неведомо. Мы являемся и являлись всегда социально ответственным бизнесом, создавали рабочие места, платили рыночные зарплаты, полностью платили все налоги, много занимались благотворительностью», — прокомментировала Татулова ситуацию изданию Forbes. 

Последние проверки в сети «Андерсон» проводились около года назад, продолжает предпринимательница. В ноябре 2022 года в 17 заведений сети нагрянули около сотни сотрудников ФСН с постановлением о выемке документов и оборудования.

Тогда проверки Татулова назвала «масштабной операцией» по выдворению ее из страны. Как рассказывала Татулова RB.RU, она давно получала угрозы за позицию по вопросам уничтожения государством малого и среднего бизнеса.

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Ранее в этом месяце «Вкусвилл» выкупил основные активы  сети кафе «Андерсон».

Фото на обложке: Соцсети Анастасии Татуловой

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