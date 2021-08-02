Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Федеральная налоговая служба запустит с 2022 года аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов.

ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса

В частности, «Налоговый потенциал» будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону,  рассказал федеральный чиновник «Ведомостям».

Под контроль комплекса попадут индивидуальные предприниматели как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах, а также самозанятые.

Анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. По утверждению источника издания, отклонения от нормы не будет означать, что компания применяет незаконные схемы минимизации налогов и недоплачивает их, но она попадут в зону повышенного внимания.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!

Фото: PhuShutter / Shutterstock

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Браунсвилл, у нас проблемы. Как живет город, который находится рядом с полигоном SpaceX
  2. 2 Правительство выделит субсидии производителям электроники
  3. 3 США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры
  4. 4 На орбиту вывели первый коммерческий полностью перепрограммируемый спутник связи
  5. 5 США утвердили SpaceX в качестве единственного подрядчика лунной программы. Blue Origin пыталась оспорить решение

ВОЗМОЖНОСТИ

02 августа 2021

Конкурс стартапов Summer SaaS

03 августа 2021

Startup-Сабантуй. Цифровизация

03 августа 2021

Moscow Travel Factory

Все ВОЗМОЖНОСТИ

ВСЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ БИЗНЕСА
Самые интересные хакатоны, конкурсы, акселераторы и другие возможности для предпринимателей в одном месте.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма
СВОЁ ДЕЛО ЗА 10 ПИСЕМ
Рассказываем, как не прогореть на старте первого бизнеса. За 2,5 месяца ты прочитаешь советы от опытных предпринимателей, вдохновляющие истории единомышленников и, главное, поймешь, с чего начать свое дело.
Нажимая «Подписаться», вы принимаете Политику конфиденциальности и соглашаетесь получать письма