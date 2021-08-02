ФНС будет высчитывать норму налоговой нагрузки для бизнеса

Федеральная налоговая служба запустит с 2022 года аналитический комплекс «Налоговый потенциал». Он предназначен прежде всего для прогнозирования доходов бюджетов субъектов.
В частности, «Налоговый потенциал» будет отслеживать отклонения уровня рентабельности, налоговой нагрузки, зарплат в организации от средней по региону, рассказал федеральный чиновник «Ведомостям».
Под контроль комплекса попадут индивидуальные предприниматели как на общей системе налогообложения, так и на спецрежимах, а также самозанятые.
Анализировать финансовое состояние и налоговые риски бизнеса будут более чем по 50 показателям. По утверждению источника издания, отклонения от нормы не будет означать, что компания применяет незаконные схемы минимизации налогов и недоплачивает их, но она попадут в зону повышенного внимания.
Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Браунсвилл, у нас проблемы. Как живет город, который находится рядом с полигоном SpaceX
- 2 Правительство выделит субсидии производителям электроники
- 3 США обвинили организаторов атаки на SolarWinds во взломе сервисов федеральной прокуратуры
- 4 На орбиту вывели первый коммерческий полностью перепрограммируемый спутник связи
- 5 США утвердили SpaceX в качестве единственного подрядчика лунной программы. Blue Origin пыталась оспорить решение