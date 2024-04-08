Инвесторы и аналитики обозначили «подводные камни» инициативы налогового вычета за инвестиции в стартапы

Снижение налоговой нагрузки сделает инвестиции в стартапы более привлекательными для организаций, считают опрошенные RB.RU аналитики и венчурные инвесторы, но в то же время существуют и риски злоупотреблений: например, использование этого инструмента ради ухода от налогов. Также предложенный механизм будет затруднителен для крупных корпораций.

Правительство России 1 апреля поддержало законопроект, который позволяет бизнесу получить вычет по налогу на прибыль за инвестиции в российские стартапы. Одно из условий — вложения должны проходить через инвестиционные товарищества.

Одобренный кабмином законопроект предполагает уменьшение налога на прибыль на сумму, равную размеру инвестиций или пропорциональную ей.

Ранее на льготу тоже можно было претендовать, но по другим основаниям — если деньги вкладывались в модернизацию своего предприятия или в инфраструктуру региона.

Причины выбора инвесттовариществ

В целом инвестиционные товарищества являются аналогом иностранных партнерств, говорит управляющий партнер консалтинговой компании «2Б Диалог» Борис Богоутдинов.

Основатель аналитической компании Dsight Арсений Даббах описывает инвестиционное товарищество как форму для структурирования инвестиционных фондов (GP/управляющий-LP/инвестор). По его словам, «логично, что государство хочет стимулировать те юридические лица/ формы организации инвестиционных фондов, которые сможет администрировать, мониторить».

Богоутдинов добавляет, что инвестиционные налоговые вычеты по всей стране пытаются реализовать с 2018 года на базе традиционных предприятий с активами:

«В отличие от прошлых лет, сегодня на фоне ужесточения налогового контроля налоговый вычет представляется некой попыткой возврата части инвестированных средств для мотивации бизнеса».

Влияние на рынок

По планам Минфина, налоговый вычет должен простимулировать вложения в быстрорастущие высокотехнологичные компании и инновационный сектор экономики. Эксперты считают, что нововведения в целом окажут положительное влияние на венчурный рынок России, однако приводят и ряд минусов.

Учитывая текущую риторику развития отечественного рынка инноваций, подобный триггер окажет положительное влияние на отечественный рынок венчурных инвестиций, полагает управляющий партнер «2Б Диалог» Борис Богоутдинов. Проблемой, по его словам, является тот факт, что рынок венчурных инвестиций в России до сих пор довольно слаб.

Основатель Dsight Арсений Даббах не исключает, что если закон заработает, то, возможно, через 6–18 месяцев будет виден значительный эффект. По данным эксперта, многие инвесторы переключаются на вложения через инвестиционные товарищества — среди них «Тилтех» и KamaFlow.

Управляющий партнер инвестплатформы bizmall Елена Колмакова полагает, что с одной стороны снижение налоговой нагрузки сделает инвестиции в стартапы более привлекательными для организаций, а увеличение притока капитала может ускорить рост и развитие высокотехнологичных компаний. С другой — сложность определения «инновационных проектов» может привести к злоупотреблениям, а необходимость контроля за использованием средств может стать дополнительной административной нагрузкой.

Сложности реализации

Основатель Dsight Даббах считает, что при реализации инициативы можно столкнуться с потерей налоговых поступлений и злоупотреблением этим инструментом со стороны «крупных состоятельных лиц, когда целью инвестиции в фонд является уход от налогов».

«Такая мера может увеличить социальное неравенство, так как инвесткапитал есть у состоятельных людей и, соответственно, закон поможет им еще больше сохранить/ увеличить свое состояние. Поэтому вместе с этой мерой государство рассматривает введение налогов для сверхбогатых, — добавил Даббах. — Затраты и сложности администрирования исполнения данного закона могут быть существенные как для управляющих, так и для государства».

Основной сложностью будет техническая составляющая по размеру возврата части инвестиций, и налоговые риски в рамках мониторинга, связанного с пристальным вниманием государственных органов, добавляет управляющий партнер «2Б Диалог» Богоутдинов.

Управляющий партнер iZBA VC Рената Джордж считает, что также встает вопрос о том, каким образом в подобных инвесттовариществах будут участвовать крупные корпорации, потому что, по ее словам, чаще корпорации оформляют свои венчурные фонды как обособленные юридические лица.

«Получается, что эти юрлица должны инвестировать в инвесттоварищества. Но при такой схеме материнская корпорация вряд ли сможет возвращать себе налоговый вычет. Например, в предложенной модели сразу отсекаются банки, потому что напрямую с баланса они инвестировать вряд ли смогут», — сообщила Джордж.

При этом эксперт считает, что схема не будет иметь ограничений для компаний из сегмента среднего бизнеса. Управляющий партнер iZBA VC отметила, что инвестиций от таких компаний сейчас немного, и это неплохая попытка поднять их активность.

С Джордж согласна управляющий партнер bizmall Елена Колмакова. По ее словам, инвестиционные товарищества, в отличие от венчурных фондов, более доступны для небольших инвесторов.

Необходимость совершенствовать правовые нормы видит и генеральный директор агентства Infoline Иван Федяков. Однако, по его словам, проблема заключается не в налоговых стимулах, а в невозможности законодательно защитить миноритарных акционеров от недружественных действий со стороны крупных акционеров.

«В России крупный акционер может сделать все что угодно с миноритарными акционерами — размыть их доли, вывести за пределы капитала, не делиться отчетностью, не отчитываться о хозяйственной деятельности», — объясняет Федяков.

Это, по его словам, не влечет за собой инвестиционой привлекательности проектов, вне зависимости от того, какие льготы на налоги в этом случае можно получить.

Другие способы стимулировать инвестиции

Опрошенные RB.RU эксперты не пришли к единому мнению о том, как можно стимулировать инвестиции в российские проекты. Среди мер, которые могут повлиять на это — пиар технологического предпринимательства, альтернативные льготы, законодательные гарантии для акционеров и даже работа судебной системы РФ.

Любое стимулирование должно базироваться на главном — существовании большого количества привлекательных проектов, полагает сооснователь United Investors Александр Горный. По его словам, долгосрочно увеличить их количество можно через активный пиар технологического предпринимательства и образовательные программы, «идеально — начиная со средней школы».

Управляющий партнер iZBA VC Джордж сообщила, что вместе с законопроектом о налоговом вычете за инвестиции в российские стартапы рынок обсуждал еще один вариант: речь шла о льготах за пользование продуктами российских разработчиков со стороны корпораций.

«Это бы сподвигло российские корпорации и средний бизнес активнее пользоваться российскими сервисами и платить им деньги за продукты, — считает Джордж. — Зачастую это лучше, чем инвестиции».

Гендиректор Infoline Федяков считает, что простимулировать инвестиции в российские стартапы могут три вещи: первое — гарантия прав акционеров, второе — честность и неподкупность судов РФ, третье — обеспечение инвестиционной привлекательности проектов не только для российских, но и для зарубежных инвесторов.

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