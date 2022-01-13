Cредний чек tax free покупок иностранцев в России вырос в 2,5 раза

Минпромторг отмечает резкий рост среднего чека покупок иностранцев в России в 2021 году. По данным министерства, за шесть месяцев прошлого года чек tax free достиг 260 тыс. рублей, что в 2,5 раза выше показателя 2020 года, когда он составлял 100 тыс. рублей. Чаще всего туристы покупали часы, одежду и косметику. При этом 70% товаров приобрели граждане Китая.

Средний чек иностранцев при покупках товаров в России подскочил до 260 тыс. рублей за шесть месяцев 2021 года со 100 тыс. рублей за налогичный период 2020 года, сообщили «Известия» со ссылкой на данные Минпромторга.. Количество выданных чеков за этот период сократилось до 27 тыс. против 39 тыс. в 2020 году.

Чек растет в связи с тем, что покупатели стараются минимизировать количество социальных контактов на фоне пандемии, отметили в Минпромторге. По данным министерства, чаще всего иностранцы покупают в России часы, одежду и косметику.

В первом полугодии 2021 года оборот покупок по системе tax free составил 6,9 млрд рублей, что на 600 млн рублей больше аналогичного периода прошлого года. Увеличение выручки наблюдается ежегодно. Товарооборот по чекам tax free в 2018 году составил 7,7 млрд рублей, в 2019 году — 13,9 млрд рублей (+80%), в 2020 году — 16,4 млрд рублей (+18%).

В целом с момента запуска проекта в 2018 году сумма покупок составила около 38 млрд рублей, количество выданных чеков за это время достигло боллее 280 тыс.

С 2018 года покупки с tax free совершали туристы из 200 государств. В основном это были граждане:

Китая (70%);

Украины (2,6%;

США (1,9%);

Израиль (1,8%);

Вьетнам (1,7%);

Азербайджан (1,6%);

Узбекистан и Катар (по 1,3% каждый);

Германия, ОАЭ и Таиланд (по 1%).

Tax free позволяет туристам вернуть 20% НДС при выезде из страны, если они совершили покупки минимум на 10 тыс. рублей. На данный момент в проекте участвуют 16 регионов РФ.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!