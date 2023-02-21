Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Правительство предложило меры по смягчению наказаний за налоговые преступления

Новости
Наталья Гормалева
Наталья Гормалева

Новостной редактор RB.RU

Наталья Гормалева

Кабинет министров планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, смягчающие наказания за налоговые преступления, уже на ближайшем заседании в среду, выяснил «Коммерсантъ».

Правительство предложило меры по смягчению наказаний за налоговые преступления

Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в УК. В частности, согласно законопроекту, следователь будет обязан прекратить уголовное дело или отказать в его возбуждении, если предприниматель заплатил все недоимки и пении.

Также документ предлагает снизить сроки привлечения к ответственности по налоговым преступлениям. Его авторы считают, что максимальное наказание по статьям 199–199.2 УК следует сократить с шести или семи лет лишения свободы до пяти лет. По статье 199.4 предлагается снизить максимальное наказание до трех лет. Сейчас статьей предусмотрено до четырех лет заключения. Предложенные поправки переквалифицируют данные статьи в категорию преступлений небольшой и средней тяжести.

Законопроект подготовлен во исполнение апрельского указа президента РФ, поручившего тогда снизить негативное влияние на экономику.

Как рассказал изданию осведомленный источник в правительстве, в ходе работы над проектом между Минюстом и Минфином возникали разногласия.

Если поправки будут одобрены на заседании 22 февраля, документ внесут в Госдуму.

Фото на обложке: Unsplash

RB.RU готовит большое обновление — и мы хотим учесть пожелания и интересы вас, наших читателей. Если вы готовы поделиться своим мнением об RB.RU, переходите по ссылке, чтобы заполнить короткую анкету.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Сервисы размещения объявлений будут передавать данные о продаже жилья и поиске работы на «Госуслуги»
  2. 2 Производители электроники в РФ попросили ввести пошлины на ввоз smart-карт в размере 100%
  3. 3 Как руководителю поддержать сотрудника после релокации?
  4. 4 Российские банки выступят против запрета оказания услуг через Telegram
  5. 5 8 нюансов, которые надо знать бизнесу перед ремонтом помещения
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

24 февраля 2023

MENA accelerator

26 февраля 2023

VK Стажировка

28 февраля 2023

Венчурная Академия-3

Все ВОЗМОЖНОСТИ