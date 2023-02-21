Правительство предложило меры по смягчению наказаний за налоговые преступления

Кабинет министров планирует рассмотреть поправки в Уголовный кодекс, смягчающие наказания за налоговые преступления, уже на ближайшем заседании в среду, выяснил «Коммерсантъ».

Накануне правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила проект изменений в УК. В частности, согласно законопроекту, следователь будет обязан прекратить уголовное дело или отказать в его возбуждении, если предприниматель заплатил все недоимки и пении.

Также документ предлагает снизить сроки привлечения к ответственности по налоговым преступлениям. Его авторы считают, что максимальное наказание по статьям 199–199.2 УК следует сократить с шести или семи лет лишения свободы до пяти лет. По статье 199.4 предлагается снизить максимальное наказание до трех лет. Сейчас статьей предусмотрено до четырех лет заключения. Предложенные поправки переквалифицируют данные статьи в категорию преступлений небольшой и средней тяжести.

Законопроект подготовлен во исполнение апрельского указа президента РФ, поручившего тогда снизить негативное влияние на экономику.

Как рассказал изданию осведомленный источник в правительстве, в ходе работы над проектом между Минюстом и Минфином возникали разногласия.

Если поправки будут одобрены на заседании 22 февраля, документ внесут в Госдуму.

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