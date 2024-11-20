«Авито» запустила возможность брать товары в кредит

«Авито» предоставила возможность брать товары на площадке в кредит. Функция доступна через сервис «Т-Рассрочка» от «Т-Банка» и рапространяется на продукцию стоимостью до 150 тыс. рублей у частных продавцов. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы платформы.
- Новости
Для селлеров продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов, уточнили в «Авито». Первичного взноса по кредиту нет, срок погашения — от четырех до восьми месяцев с даты покупки. Также доступно досрочное погашение.
Чтобы оформить кредит, нужно кликнуть на товар с соответствующей пометкой и выбрать в карточке покупку в кредит или рассрочку. Затем в приложении надо заполнить короткую анкету от «Т-Банка» и дождаться ответа — он должен прийти в течение нескольких минут.
Окно с выбором кредита в «Авито», фото: Avito Live. Press room
После одобрения заявки пользователь получит смс-код для онлайн-подписания кредитного договора. Документ можно будет прочитать в этом же окне. В конце нужно оплатить доставку заказа и дождаться, пока товар привезут в пункт выдачи. Кредит начнет действовать только после того, как клиент проверит товар и заберет его, уточнили в «Авито».
В период теста кредитами могут воспользоваться только некоторые пользователи, а до конца 2024 года опция станет доступна всем покупателям.
Фото на обложке: Semyon Prudiy /
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- Пройти курс «Где взять деньги на бизнес»
- 1 ЦБ отменит ограничение полной стоимости кредита по кредитным картам
- 2 ЦБ в октябре рассматривал повышение ключевой ставки до 22%
- 3 В Центробанке сообщили о кредитном перегреве в России
- 4 «Кредитная сознательность» заемщиков в России упала до минимума с 2020 года
ВОЗМОЖНОСТИ
20 ноября 2024
21 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024
25 ноября 2024