«Авито» запустила возможность брать товары в кредит

«Авито» предоставила возможность брать товары на площадке в кредит. Функция доступна через сервис «Т-Рассрочка» от «Т-Банка» и рапространяется на продукцию стоимостью до 150 тыс. рублей у частных продавцов. Об этом говорится в Telegram-канале пресс-службы платформы.

Для селлеров продажи в кредит бесплатны и ничем не отличаются от обычных заказов, уточнили в «Авито». Первичного взноса по кредиту нет, срок погашения — от четырех до восьми месяцев с даты покупки. Также доступно досрочное погашение.

Чтобы оформить кредит, нужно кликнуть на товар с соответствующей пометкой и выбрать в карточке покупку в кредит или рассрочку. Затем в приложении надо заполнить короткую анкету от «Т-Банка» и дождаться ответа — он должен прийти в течение нескольких минут.

Окно с выбором кредита в «Авито», фото: Avito Live. Press room

После одобрения заявки пользователь получит смс-код для онлайн-подписания кредитного договора. Документ можно будет прочитать в этом же окне. В конце нужно оплатить доставку заказа и дождаться, пока товар привезут в пункт выдачи. Кредит начнет действовать только после того, как клиент проверит товар и заберет его, уточнили в «Авито».

В период теста кредитами могут воспользоваться только некоторые пользователи, а до конца 2024 года опция станет доступна всем покупателям.