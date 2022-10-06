В опустевших торговых центрах предложили размещать отделения «Почты России»

Минпромторг рекомендовал региональным властям поддержать торговые центры. Помимо принятия антикризисных мер, в торговых центрах предложено размещать отделения «Почты России», МФЦ, спортивные кружки и секции для привлечения населения.

О рекомендациях Минпромторга по поддержке бизнеса ТЦ пишет VPost со ссылкой на письмо, которое замглавы ведомства Виктор Евтухов разослал губернаторам регионов.

Министерство предложило снизить торговым предприятиям и операторам коммерческой недвижимости ставку налога на прибыль по упрощенной системе налогообложения, а также земельный налог и налог на имущество.

Арендную плату за имущество, находящееся в муниципальной или региональной собственности, рекомендовано отсрочить, а стоимость коммунальных услуг для владельцев бизнеса – заморозить.

Кроме того, Евтухов предложил разместить на освободившихся площадях торговых центров отделения «Почты России», спортивные кружки и секции, отделения МФЦ, а также проводить в ТЦ ярмарки и выставки для привлечения в них населения.

По данным из письма Минпромторга, трафик торговых центров в России в период с января по сентябрь 2022 года снизился на 5% по сравнению с тем же периодом 2021 года.

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