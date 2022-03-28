Владельцы торговых центров попросили правительство поддержать российских ритейлеров

Владельцы торговых центров (ТЦ) попросили Минпромторг предоставить господдержку российским ритейлерам и производителям одежды на фоне ухода иностранных брендов. На покинувшие Россию бренды приходится 20% площадей в ТЦ. Их уход приведет к сокращению выручки ТЦ на 30%.

Соответствующее письмо главе Минпромторга Денису Мантурову направил президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Дмитрий Москаленко, сообщил РБК. РСТЦ просит Минпромторг посодействовать в выделении господдержки на оплату аренды в ТЦ для российских производителей и принятии других мер.

Предложенные РСТЦ меры поддержки «смогли бы поддержать усилия отечественных предпринимателей», развивающих собственные бренды в том числе в «замещение уходящих с рынка западных» ритейлеров, пишет Москаленко. Меры были разработаны в ходе встреч РСТЦ с представителями торговых компаний.

РТСЦ предлагает предоставить предприятиям кредиты на выгодных условиях, налоговые послабления, гранты, социальные и другие льготы. В частности, в письме предлагаются следующие меры:

на законодательном уровне поддерживать развитие производств, «решать вопросы» с закупкой и логистикой материалов в Индонезии, Казахстане, Китае, Индии и Турции. Выстроить новые логистические маршруты для поставок тканей и готовой одежды из этих стран и оказать поддержку в организации ж/д перевозок. Для «дружественных стран» предлагается отменить либо сократить таможенное декларирование;

Выделить городские и муниципальные помещения для российских брендов под организацию магазинов и экспериментальных цехов с льготной арендой или за оплату коммунальных услуг;

Рекламу отечественных производителей нужно размещать на улицах и в метро на льготных условиях;

Дать возможность отсрочки и уменьшения ставки по упрощенной системе налогообложения (УСН);

Выдавать кредиты под 2% на закупку сырья и товаров, развивать российские производства одежды и профильное образование в этой сфере.

По оценке РСТЦ, на международные бренды, покинувшие российский рынок, приходится около 20% площадей в российских ТЦ. По расчетам CBRE, из-за этого ТЦ по итогам 2022 года могут недополучить около 30% выручки.

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