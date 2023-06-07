«Яндекс», «Лаборатория Касперского» и Сбербанк возглавили рейтинг «технологичности» компаний

«Яндекс», «Лаборатория Касперского» и Сбербанк стали лидерами рейтинга «технологичности» компаний. Его составили АНО «Цифровая экономика» и специалисты НИУ ВШЭ – по их данным, за этими тремя компаниями закреплены большинство патентов на IT-продукты.
Специалисты АНО «Цифровая экономика» и Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составили рейтинг «технологичности» компаний. Его подготовили на основе данных о количестве закрепленных за компаниями патентов на цифровые продукты.
Лидерами рейтинга стали «Яндекс» (411 патентов), «Лаборатория Касперского» (408 патентов) и Сбербанк (305 патентов). В составлении рейтинга учитывались патенты на изобретения, полезные модели, промышленные образцы.
На долю трех вышеназванных компаний приходится около 76% действующих патентов на IT-продукты среди тех компаний, которые попали в рейтинг, и 95% – в патентах на промышленные образцы.
В рейтинг не вошли такие компании, как Ozon, Wildberries, VK, «Авито», «Тинькофф», поскольку на данный момент у них нет действующих патентов на IT-продукты, отметили создатели рейтинга.
Фото на обложке: Joyseulay /
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