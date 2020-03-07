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В Москве протестируют технологию распознавания стресса

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Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

Агентство инноваций Москвы хочет протестировать систему распознавания голоса в сферах образования, здравоохранения и ритейла. Технология поможет оценить уровень стресса и выгорания работников, пишет «Коммерсантъ».

В Москве протестируют технологию распознавания стресса

Если результаты тестирования будут положительными, Агентство инноваций Москвы рассмотрит возможность внедрения технологии на постоянной основе.

Система распознавания голоса была разработана компанией 151Eye, входящей в F2FGroup. В проект было вложено 150 млн рублей, большая часть средств пошла на научные исследования.

Технологию можно использовать при найме сотрудников и оценке персонала. Она покажет, сответствуют ли личные качества работника занимаемой должности, а также каков уровень стресса и выгорания.

«Система распознавания голоса оценивает не то, что человек говорит, а то, как он это делает», — рассказала основатель 151Eye Наталья Захарова.

По ее словам, система работает независимо от языка, оценивает речь по 151 характеристике. 

Работодатель будет предупреждать сотрудников и кандидатов о применении системы и получать соглашение об использовании персональных данных. У компании-клиента будут храниться все аудиозаписи интервью и результаты тестирования. 151Eye всю инфрмацию получает в обезличенном виде, заявила Захарова.

Продавать систему начали в октябре 2019 года. Технологию уже протестировала авиакомпания Smartavia (ранее — «Нордавиа»).

Фото: G-Stock Studio / Shutterstock.com

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