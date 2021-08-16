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Технопаркам компенсируют 50% затрат на создание инфраструктуры и закупку оборудования

Новости
Денис Савосин
Денис Савосин

Редактор новостного отдела

Денис Савосин

С 2022 года в России начнёт действовать новая мера поддержки частных индустриальных (промышленных) парков и промышленных технопарков. Правила предоставления субсидий на эти цели утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила пресс-служба правительства.

Технопаркам компенсируют 50% затрат на создание инфраструктуры и закупку оборудования

Конечным получателем поддержки станут управляющие компании технопарков. Предусмотренные документом выплаты позволят компенсировать до 50% затрат на создание или модернизацию инфраструктуры, закупку оборудования, присоединение к инженерным сетям и погашение кредитов.

Компенсации будут доступны для парков, созданных на геостратегических территориях, в регионах, реализующих индивидуальные программы развития, а также в моногородах.

Максимальный объём поддержки составит 15 млн рублей на 1 га общей площади индустриального парка и 60 тысяч рублей на 1 кв. м общей площади зданий технопарков. Распределять компенсации будут по итогам федерального отбора проектов, который поручено ежегодно проводить Минпромторгу.

Объём финансирования этой меры поддержки будет определён в рамках следующего бюджетного цикла.

На сегодняшний день в РФ действует и создаётся более 360 индустриальных и промышленных технопарков, из которых более 250 – частные. Индустриальные технопарки – это специальные площадки, подготовленные для реализации производственных проектов. На их территории создаются условия для быстрого запуска производства, тестирования новых технологий и выведения товара на рынок.

Как отметили в правительстве, принятое решение станет дополнительным стимулом для развития частных индустриальных технопарков и позволит сформировать новые точки промышленного роста в регионах.

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Фото: Pexels

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