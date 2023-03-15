Российский оператор Tele2 отказался от иска к Nokia

Сотовый оператор Tele2 отказался от иска к российской «дочке» Nokia ООО «Нокиа солюшнз энд нетворкс» (НСН) на 0,5 млрд рублей. Арбитражный суд Москвы принял отказ и прекратил производство по делу 14 марта.
Стороны смогли договориться о поставках оборудования по заключенным до спецоперации на Украине контрактам во внесудебном порядке, сообщили «Ведомости».
Российский оператор Tele2 дважды с начала 2022 года обращался в суд из-за отказа Nokia и Ericsson поставлять оборудование. В мае иск был подан к дочерней структуре Nokia. Уже в ноябре оператор обратился в суд в связи с отказом Ericsson выполнять обязательства по контрактам, заключенным еще до введения санкций.
По данным Telecom Daily, Tele2 строила сеть одной из последних и в 2021 году оператор лидировал по темпам ввода в эксплуатацию базовых станций. Учитывая, что качество сетей на уровне, то до 2025 года, когда должно появиться отечественное телекомоборудование, нынешних запасов вполне будет достаточно.
Фото на обложке: Vytautas Kielaitis /
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