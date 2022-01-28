В России за год на 5% сократилось число операторов связи

За 2021 год в России на 5% сократились число операторов связи. Это могло снизить размер отчислений в фонд, из которого финансируется создание точек доступа Wi-Fi и сотовой связи в небольших населенных пунктах.

В 2021 году отчисления в резерв универсального обслуживания составили 15,1 млрд рублей, сообщил РБК. Это на 0,8%, или 122 млн рублей, меньше, чем в 2020 году.

Снижение отчислений могло произойти из-за сокращения количества операторов. В 2021 году взносы в фонд перечислили 5,3 тыс. операторов, тогда как в 2020 году — 5,6 тыс. Таким образом, общее число компаний, отчислявших взносы, сократилось более чем на 5%.

В Минцифры объяснили снижение числа операторов «с происходящими на рынке конкурентными процессами, из-за которых с него уходят мелкие или не выдержавшие конкуренции операторы, а также операторы, у которых истек срок действия лицензии на оказание услуг».

В министерстве также считают незначительным показатель, на который снизились отчисления в резерв. Там уверены, что на оказание универсальных услуг связи он не повлияет. «Вопросы, связанные с увеличением размера отчислений операторов в резерв универсального обслуживания, в настоящее время не обсуждаются», — подчеркнули в Минцифры.

Резерв универсального обслуживания — это специальный фонд, куда все операторы должны вносить по 1,2% своей выручки от оказания услуг связи. Средства из этого резерва идут на предоставление минимального пакета услуг связи, который должен быть доступен максимально возможному числу граждан РФ вне зависимости от их места проживания.

Резерв был учрежден в 2005 году. С того времени пакет минимальных услуг несколько раз менялся. Так, в самом начале на средства из фонда устанавливали таксофоны, а с 2011 года еще и пункты коллективного доступа в интернет (в основном в отделениях «Почты России»).

В 2014 году единственным исполнителем проекта был выбран «Ростелеком». В 2020 году компания получила на оказание универсальных услуг связи 12,97 млрд рублей.

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