В первую неделю января аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей в месяц. За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек. Об этом рассказал основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн