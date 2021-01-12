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Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн

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Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

В первую неделю января аудитория Telegram превысила 500 млн активных пользователей в месяц. За последние три дня к мессенджеру присоединилось 25 млн человек. Об этом рассказал основатель соцсети Павел Дуров в своем Telegram-канале.

Ежемесячное число активных пользователей Telegram превысило 500 млн

Новые пользователи присоединились со всего мира — 38% из Азии, 27% из Европы, 21% из Латинской Америки и 8% из Ближнего Востока и Северной Африки.

Новость дополняется.

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