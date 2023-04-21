В Telegram появились функции запуска веб-приложений и создания уникальных обоев для чатов

Telegram представил масштабное апрельское обновление. В мессенджере появились функции запуска веб-приложений, генерации уникальных обоев для чатов и возможность создания пригласительных ссылок для папок с чатами.
Подробности апрельского обновления Telegram описаны в канале «Код Дурова».
Пользователи получили возможность делиться с собеседниками своими папками с чатами. Это можно сделать, отправив человеку пригласительную ссылку, например, с набором новостных или рабочих каналов.
Веб-приложения в Telegram теперь можно открывать из любого чата с помощью чат-ботов, они будут доступны по прямой ссылке. Приложения, которые открываются из группы, могут функционировать в режиме совместной работы.
Также в Telegram добавили функцию генерации уникальных обоев для чатов. Для каждого из них теперь можно использовать разные изображения или комбинацию цветов.
Кроме того, была упрощена функция отправки отложенных сообщений. Можно сделать так, чтобы собеседник получил сообщение в момент своего появления в сети.
Фото на обложке: Primakov /
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