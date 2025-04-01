Telegram заработал десятки миллионов рублей на первоапрельских «кирпичах»
Пользователи Telegram потратили на первоапрельские «кирпичи» десятки миллионов рублей, сообщает ТАСС. Чуть больше чем за полчаса было продано 7 тыс. подарков к 1 апреля.
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1 апреля в Telegram можно было отправить виртуальный подарок в виде кирпича. Его стоимость составила 5 тыс. звезд — внутренней валюты Telegram, которую используют для оплаты цифровых товаров и услуг.
Их продажа началась в 1:57 мск, а уже в 2:31 все 7 тыс. лимитированных подарков были распроданы. С учетом того, что стоимость 5 тыс. звезд в Telegram на разных устройствах варьируется от 8 299 до 13 690 рублей, на продаже подарков мессенджер заработал не менее 58 млн рублей, подсчитали в ТАСС.
Как отмечает «Коммерсант», подарок с надписью можно закрепить в своем профиле в мессенджере, перепродать на аукционе или обменять на звезды, но по менее выгодному курсу.
- 19 марта основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в 2024 году Telegram заработал $547 млн. Он подчеркнул, что вовлеченность аудитории продолжает увеличиваться: в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит ежедневно в приложении около 41 минуты.
Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock/ FOTODOM
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