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Telegram заработал десятки миллионов рублей на первоапрельских «кирпичах»

Новости
Новости
Анастасия Липчанская
Анастасия Липчанская

Редактор новостного блока

Анастасия Липчанская

Пользователи Telegram потратили на первоапрельские «кирпичи» десятки миллионов рублей, сообщает ТАСС. Чуть больше чем за полчаса было продано 7 тыс. подарков к 1 апреля.

Telegram заработал десятки миллионов рублей на первоапрельских «кирпичах»
  1. Новости

1 апреля в Telegram можно было отправить виртуальный подарок в виде кирпича. Его стоимость составила 5 тыс. звезд — внутренней валюты Telegram, которую используют для оплаты цифровых товаров и услуг.

Их продажа началась в 1:57 мск, а уже в 2:31 все 7 тыс. лимитированных подарков были распроданы. С учетом того, что стоимость 5 тыс. звезд в Telegram на разных устройствах варьируется от 8 299 до 13 690 рублей, на продаже подарков мессенджер заработал не менее 58 млн рублей, подсчитали в ТАСС.

Как отмечает «Коммерсант», подарок с надписью можно закрепить в своем профиле в мессенджере, перепродать на аукционе или обменять на звезды, но по менее выгодному курсу.

  • 19 марта основатель мессенджера Павел Дуров заявил, что в 2024 году Telegram заработал $547 млн. Он подчеркнул, что вовлеченность аудитории продолжает увеличиваться: в среднем каждый пользователь открывает Telegram 21 раз в день и проводит ежедневно в приложении около 41 минуты.

Фото на обложке: Mitriakova Valeriia / Shutterstock/ FOTODOM

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