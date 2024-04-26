Telegram добавил раздел «Мой профиль», бессрочную трансляцию геопозиции и фото при пересылке сообщений

Telegram сообщил о 17 нововведениях в мессенджере за апрель 2024 года — появился раздел «Мой профиль», бессрочная трансляция геопозиции, управление реакциями в каналах, фото пользователей при пересылке сообщений и другое.
Рекомендованные каналы
В меню поиска теперь есть вкладка «Каналы», там видно все каналы, на которые подписан пользователь. В ней также содержится список рекомендованных каналов на похожие темы.
«Мой профиль»
В настройках теперь можно найти раздел «Мой профиль» — там можно увидеть, как профиль выглядит для других пользователей, и изменить или дополнить информацию о себе.
Также теперь есть возможность закрепить вверху своей страницы до 3 историй.
Дни рождения
Пользователи могут указывать в профиле дату своего рождения. Когда у кого-то из контактов пользователя будет день рождения, над списком чатов всплывет уведомление.
Канал в профиле
Авторы каналов теперь могут добавить их на страницу профиля, а предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».
Коллекционные имена и номера в профиле
Владельцы коллекционных адресов теперь могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Список адресов отображается в профиле пользователя.
Также теперь при нажатии на коллекционный адрес или анонимный номер видна дополнительна информация — когда пользователь его купил и за какую сумму.
Бессрочная трансляция геопозиции
Можно транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу. Собеседники увидят, где находится пользователь и смогут настроить уведомление о прибытии.
Также есть возможность продлить трансляцию — в том числе на неопределенный срок с помощью новой опции «Пока не отключу».
Настройки уведомлений о реакциях
Появились новые настройки, которые позволяют управлять уведомлениями о реакциях на сообщения.
Фотографии пользователей при пересылке сообщений
Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора видна фотография его профиля. В Telegram считают, что за счет этого изменения проще понять, от кого было переслано сообщение.
Анимированные эмодзи в опросах
Premium-пользователи могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.
Массовая модерация в группах
При модерации групп администраторы смогут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий в одно время.
Новое меню позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.
Новое в разделе «Недавние действия»
В этом разделе администраторы группы могут просматривать важные события, которые произошли за последние 48 часов, — например, редактирование и удаление сообщений или служебные действия администраторов.
Управление реакциями в каналах
У администраторов каналов появился еще один способ управлять реакциями на сообщения — теперь они могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.
Это позволит избежать визуального шума в канале, а также чаще менять список доступных реакций.
Отключение скрытия рекламы
По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium не отображается реклама в каналах. Однако рекламу можно включить с помощью новой опции «Показывать рекламу».
Открытие историй в режиме инкогнито
При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут.
Быстрый переход между темами
Можно потянуть экран вверх и перейти к следующей теме, где есть непрочитанные сообщения.
Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop
В кроссплатформенном клиенте Telegram для компьютеров теперь поддерживается быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении — загружатся они будут мгновенно.
Программа монетизации для авторов контента
Владельцы каналов смогут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале.
Фото на обложке: Unsplash
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