Telegram добавил раздел «Мой профиль», бессрочную трансляцию геопозиции и фото при пересылке сообщений

Telegram сообщил о 17 нововведениях в мессенджере за апрель 2024 года — появился раздел «Мой профиль», бессрочная трансляция геопозиции, управление реакциями в каналах, фото пользователей при пересылке сообщений и другое.

Рекомендованные каналы

В меню поиска теперь есть вкладка «Каналы», там видно все каналы, на которые подписан пользователь. В ней также содержится список рекомендованных каналов на похожие темы.

«Мой профиль»

В настройках теперь можно найти раздел «Мой профиль» — там можно увидеть, как профиль выглядит для других пользователей, и изменить или дополнить информацию о себе.

Также теперь есть возможность закрепить вверху своей страницы до 3 историй.

Дни рождения

Пользователи могут указывать в профиле дату своего рождения. Когда у кого-то из контактов пользователя будет день рождения, над списком чатов всплывет уведомление.

Канал в профиле

Авторы каналов теперь могут добавить их на страницу профиля, а предпросмотр последнего сообщения из канала будет отображаться над разделом «О себе».

Коллекционные имена и номера в профиле

Владельцы коллекционных адресов теперь могут привязывать их к своим аккаунтам или каналам в Telegram. Список адресов отображается в профиле пользователя.

Также теперь при нажатии на коллекционный адрес или анонимный номер видна дополнительна информация — когда пользователь его купил и за какую сумму.

Бессрочная трансляция геопозиции

Можно транслировать свою геопозицию в реальном времени в личный чат или группу. Собеседники увидят, где находится пользователь и смогут настроить уведомление о прибытии.

Также есть возможность продлить трансляцию — в том числе на неопределенный срок с помощью новой опции «Пока не отключу».

Настройки уведомлений о реакциях

Появились новые настройки, которые позволяют управлять уведомлениями о реакциях на сообщения.

Фотографии пользователей при пересылке сообщений

Теперь в пересланных сообщениях рядом с именем автора видна фотография его профиля. В Telegram считают, что за счет этого изменения проще понять, от кого было переслано сообщение.

Анимированные эмодзи в опросах

Premium-пользователи могут использовать анимированные и пользовательские эмодзи в опросах.

Массовая модерация в группах

При модерации групп администраторы смогут выбирать сразу несколько сообщений и совершать несколько модерационных действий в одно время.

Новое меню позволяет ограничить права пользователей в группе вместо полной блокировки.

Новое в разделе «Недавние действия»

В этом разделе администраторы группы могут просматривать важные события, которые произошли за последние 48 часов, — например, редактирование и удаление сообщений или служебные действия администраторов.

Управление реакциями в каналах

У администраторов каналов появился еще один способ управлять реакциями на сообщения — теперь они могут указать максимальное количество разных реакций на одно сообщение.

Это позволит избежать визуального шума в канале, а также чаще менять список доступных реакций.

Отключение скрытия рекламы

По умолчанию у пользователей с подпиской Telegram Premium не отображается реклама в каналах. Однако рекламу можно включить с помощью новой опции «Показывать рекламу».

Открытие историй в режиме инкогнито

При просмотре историй Premium-пользователи могут включить в выпадающем меню режим инкогнито, который позволяет скрыть недавние просмотры и новые просмотры в течение следующих 25 минут.

Быстрый переход между темами

Можно потянуть экран вверх и перейти к следующей теме, где есть непрочитанные сообщения.

Быстрый просмотр ссылок в Telegram Desktop

В кроссплатформенном клиенте Telegram для компьютеров теперь поддерживается быстрый просмотр сайтов: страницы со всеми медиафайлами можно просматривать прямо в приложении — загружатся они будут мгновенно.

Программа монетизации для авторов контента

Владельцы каналов смогут получать вознаграждение в размере 50% дохода Telegram от рекламы, которая отображается в канале.

Фото на обложке: Unsplash