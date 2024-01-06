Telegram сообщил об отсутствии активов и сотрудников в России

В Telegram заявили, что у компании нет активов, офисов или сотрудников в России. В начале этого года российские приставы сняли штрафы против мессенджера.
«У Telegram нет активов, офисов, сотрудников или оборудования в России. Без какого-либо присутствия там мы не можем понять, почему были сняты штрафы с Telegram и других компаний», — цитирует Reuters представителя Telegram.
1 января «Интерфакс» писал, ссылаясь на данные банка Федеральной службы судебных приставов, о прекращении исполнительных производств в отношении Telegram, Google, Meta*, TikTok и YouTube. Компании подверглись оборотным штрафам на миллиарды и миллионы рублей за неудаление запрещенного на территории РФ.
В Telegram предположили, что штрафы могли быть отменены из-за отсутствия активов в России, которые можно было бы конфисковать в принудительном порядке.
Суд неоднократно штрафовал Telegram за отказ удалить запрещенную информацию. Например, в ноябре 2023 года суд в Москве назначил штраф в 4 млн рублей за неудаление по требованию Роскомнадзора информации о российских военных и возможных способах обналичивания «Пушкинских карт».
*Признана экстремистской организацией, деятельность которой запрещена на территории РФ
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