Сразу после штрафа: на Telegram поступило еще четыре протокола на 16 млн рублей

Telegram грозит новый штраф на общую сумму до 16 млн рублей. После вынесения штрафа на 5 млн рублей на мессенджер поступило еще четыре протокола о «неудалении информации», сообщает Интерфакс со ссылкой на мировой суд Таганского района Москвы.
Протоколы по статье о «неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством» составили в Роскомнадзоре, пишет Интерфакс. По каждому нарушению статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.
12 мая RB.ru сообщали, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram за «неудаление противоправного контента» на 5 млн рублей. В тот же день была оштрафована «ВКонтакте» на 3 млн рублей.
Ранее за аналогичные нарушения (неудаление призывов к участию в незаконных акциях несовершеннолетних, прим. ред.) были оштрафованы Twitter и TikTok.
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