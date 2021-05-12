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Сразу после штрафа: на Telegram поступило еще четыре протокола на 16 млн рублей

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Telegram грозит новый штраф на общую сумму до 16 млн рублей. После вынесения штрафа на 5 млн рублей на мессенджер поступило еще четыре протокола о «неудалении информации», сообщает Интерфакс со ссылкой на мировой суд Таганского района Москвы.

Сразу после штрафа: на Telegram поступило еще четыре протокола на 16 млн рублей

Протоколы по статье о «неудалении информации или интернет-страницы в случае, если обязанность по удалению такой информации предусмотрена российским законодательством» составили в Роскомнадзоре, пишет Интерфакс. По каждому нарушению статья предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 800 тысяч до 4 млн рублей.

12 мая RB.ru сообщали, что мировой суд Таганского района Москвы оштрафовал Telegram за «неудаление противоправного контента» на 5 млн рублей. В тот же день была оштрафована «ВКонтакте» на 3 млн рублей. 

Ранее за аналогичные нарушения (неудаление призывов к участию в незаконных акциях несовершеннолетних, прим. ред.) были оштрафованы Twitter и TikTok.

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Фото на обложке: Depositphotos.com

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