Telegram запустит новую валюту Stars

С 12 июня в Telegram появится новая валюта — Stars. Уведомления об этом получили несколько разработчиков, а обратил внимание «Телеграм Маркетинг» и «Код Дурова».
Ее нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки в ботах и мини-приложениях. Разработчики смогут выводить ее при помощи TON.
Telegram, скорее всего, вводит изменения из-за предупреждения Apple, которая уведомила мессенджер о нарушении политики App Store со стороны ботов — о внутренних платежах.
По данным проекта «Код Дурова», существует вероятность, что прежняя схема приобретения цифровых товаров и услуг останется доступной в версиях приложений, загруженных не из App Store и Google Play.
Фото на обложке: Unsplash
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