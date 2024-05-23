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Telegram запустит новую валюту Stars

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

С 12 июня в Telegram появится новая валюта — Stars. Уведомления об этом получили несколько разработчиков, а обратил внимание «Телеграм Маркетинг» и «Код Дурова».

Telegram запустит новую валюту Stars

Ее нужно будет покупать через App Store или Google Play, а затем оплачивать покупки в ботах и мини-приложениях. Разработчики смогут выводить ее при помощи TON.

Telegram, скорее всего, вводит изменения из-за предупреждения Apple, которая уведомила мессенджер о нарушении политики App Store со стороны ботов — о внутренних платежах.

По данным проекта «Код Дурова», существует вероятность, что прежняя схема приобретения цифровых товаров и услуг останется доступной в версиях приложений, загруженных не из App Store и Google Play.

Фото на обложке: Unsplash

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